بوتين يعتزم عقد اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في يوم عيد ميلاده

يعتزم الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وذلك في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي يصادف يوم ميلاده.

موسكو –سبوتنيك. ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي أيضا محادثات هاتفية مع نظرائه الأجانب.وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في اليوم المذكور، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس، أنه من المقرر أن يُجري بوتين عدة محادثات هاتفية دولية يوم الثلاثاء.وبعد الظهر، سيعقد رئيس الدولة اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن لهذا الاجتماع جدول أعمال محدد.وعادة، يقضي الرئيس جزءا على الأقل من هذا اليوم مع الأصدقاء والعائلة والأحباء.في العام الماضي، احتفل الرئيس الروسي كذلك بعيد ميلاده في مكان عمله، وعقد الرئيس بوتين عددا من الاجتماعات خلال ذلك اليوم، وقضى المساء في التواصل غير الرسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة الذين قدموا إلى موسكو للمشاركة في قمة الرابطة.

