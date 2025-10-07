https://sarabic.ae/20251007/بوتين-يعتزم-عقد-اجتماع-عمل-مع-أعضاء-مجلس-الأمن-الروسي-في-يوم-عيد-ميلاده-1105706076.html
بوتين يعتزم عقد اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في يوم عيد ميلاده
بوتين يعتزم عقد اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في يوم عيد ميلاده
سبوتنيك عربي
يعتزم الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وذلك في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي يصادف يوم ميلاده. 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T00:54+0000
2025-10-07T00:54+0000
2025-10-07T00:54+0000
فلاديمير بوتين
عيد ميلاد
عيد ميلاد الرئيس
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104988716_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_5f91439f4520a228b35d358daa466017.jpg
موسكو –سبوتنيك. ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي أيضا محادثات هاتفية مع نظرائه الأجانب.وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في اليوم المذكور، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس، أنه من المقرر أن يُجري بوتين عدة محادثات هاتفية دولية يوم الثلاثاء.وبعد الظهر، سيعقد رئيس الدولة اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن لهذا الاجتماع جدول أعمال محدد.وعادة، يقضي الرئيس جزءا على الأقل من هذا اليوم مع الأصدقاء والعائلة والأحباء.في العام الماضي، احتفل الرئيس الروسي كذلك بعيد ميلاده في مكان عمله، وعقد الرئيس بوتين عددا من الاجتماعات خلال ذلك اليوم، وقضى المساء في التواصل غير الرسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة الذين قدموا إلى موسكو للمشاركة في قمة الرابطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104988716_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_f133b0a4e7fb672cf843c528c036fc52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, عيد ميلاد الرئيس, روسيا
فلاديمير بوتين, عيد ميلاد, عيد ميلاد الرئيس, روسيا
بوتين يعتزم عقد اجتماع عمل مع أعضاء مجلس الأمن الروسي في يوم عيد ميلاده
يعتزم الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، وذلك في يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الذي يصادف يوم ميلاده.
موسكو –سبوتنيك. ويتضمن جدول أعمال الرئيس الروسي أيضا محادثات هاتفية مع نظرائه الأجانب.
وجرت العادة أن يقضي الرئيس بوتين يوم عيد ميلاده، وهو يمارس العمل في شؤون الدولة المختلفة.
وبشكل تقليدي يتلقى الرئيس بوتين في اليوم المذكور، التهاني من قادة الدول الأخرى وكذلك من شخصيات سياسية واجتماعية روسية ومن العديد من العلماء والرياضيين وبعض الشخصيات الثقافية والفنية.
وأعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أمس، أنه من المقرر أن يُجري بوتين عدة محادثات هاتفية دولية يوم الثلاثاء.
وبعد الظهر، سيعقد رئيس الدولة اجتماعا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي. وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن لهذا الاجتماع جدول أعمال محدد.
وأشار بيسكوف، إلى أنه من المرجح أن يكون لدى الرئيس بوتين، إلى جانب عمله، خطط شخصية في هذا اليوم، فـ"يوم الميلاد هو عيد ميلاد شخصي".
وعادة، يقضي الرئيس جزءا على الأقل من هذا اليوم مع الأصدقاء والعائلة والأحباء.
في العام الماضي، احتفل الرئيس الروسي كذلك بعيد ميلاده في مكان عمله، وعقد الرئيس بوتين عددا من الاجتماعات خلال ذلك اليوم، وقضى المساء في التواصل غير الرسمي مع قادة رابطة الدول المستقلة الذين قدموا إلى موسكو للمشاركة في قمة الرابطة.