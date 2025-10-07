https://sarabic.ae/20251007/محطات-بارزة-في-حرب-غزة-منذ-7-أكتوبر-حتى-خطة-ترامب-1105721600.html
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب
سبوتنيك عربي
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية هجوما واسعا ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" وردت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"،... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T11:07+0000
2025-10-07T11:07+0000
2025-10-07T11:07+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105721153_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_1eca736258a402bbd2fb5725a51b4d8e.jpg
وتضمنت الحرب محاولات تهدئة ووساطات آخرها خطة ترامب، التي تم الإعلان عنها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإنهاء الحرب، التي أكملت اليوم عامها الثاني.
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105721153_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_57de16bcbe07355be6943b3cdc58e56a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, инфографика
انفوجرافيك, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, инфографика
محطات بارزة في حرب غزة منذ 7 أكتوبر حتى خطة ترامب
في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نفذت حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية هجوما واسعا ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" وردت إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، التي تسببت بمقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 169 ألفا آخرين.
وتضمنت الحرب محاولات تهدئة ووساطات آخرها خطة ترامب، التي تم الإعلان عنها يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، لإنهاء الحرب، التي أكملت اليوم عامها الثاني.