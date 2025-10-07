https://sarabic.ae/20251007/هجوم-طعن-يصيب-عمدة-ألمانية-بجروح-خطيرة--1105735438.html

هجوم طعن يصيب عمدة ألمانية بجروح خطيرة

هجوم طعن يصيب عمدة ألمانية بجروح خطيرة

تعرضت إيريس ستالزر، العمدة المنتخبة حديثًا لمدينة هيرديكه في ولاية شمال الراين-وستفاليا بغرب ألمانيا، لهجوم طعن بالقرب من منزلها أسفر عن إصابتها بجروح خطيرة،... 07.10.2025, سبوتنيك عربي

ستالزر، البالغة 57 عامًا وعضو حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي (SPD)، تولت منصب العمدة في سبتمبر 2025، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأفادت الشرطة المحلية أن عملية أمنية واسعة النطاق جارية في المدينة الصغيرة للتحقيق في الحادث، مع استكشاف جميع الفرضيات، بما في ذلك احتمال وجود صلة عائلية. كما أعرب حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي عن صدمته العميقة جراء الهجوم.وأفاد مسؤولون أن طفلي ستالزر بالتبني، ابنة تبلغ 17 عامًا وابن يبلغ 15 عامًا، أبلغا السلطات عبر اتصال طارئ ظهرًا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت بريطانيا). وتم نقل الطفلين لاحقًا للاستجواب والتحقيقات الجنائية، فيما شوهد مراهق يستقل سيارة دورية شرطة، وفقًا لمراسل ميداني.وكشفت مصادر أمنية عن تسجيل حادثة عنف أسري في عائلة ستالزر خلال الصيف الماضي، وهو ما يخضع للتحقيق كجزء من التحريات الجارية.وألقت الشرطة الألمانية القبض على سيدة يشتبه بأنها نفذت الهجوم بمفردها، بينما لا تزال التحقيقات جارية في الهجوم الذي وقع مايو/أيار الماضي في منطقة تشهد ازدحاما كبيرا وتطل على شارع رئيسي حيوي، بحسب وسائل إعلام محلية. وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في هامبورغ إن بعض الإصابات حرجة، في حين تلقى عدد من الضحايا الإسعافات الأولية داخل محطة هامبورغ المركزية، التي تعد من أكثر محطات ألمانيا ازدحاما.وتستقبل المحطة أكثر من 550 ألف مسافر يوميا، وتشهد ذروة في الحركة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع.يذكر أن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من حوادث الطعن التي شهدتها ألمانيا خلال الفترة الأخيرة.

