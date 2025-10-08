الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25% بسبب أزمة التمويل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251008/الأمم-المتحدة-تقلص-قوات-حفظ-السلام-بنسبة-25-بسبب-أزمة-التمويل-1105776933.html
الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25% بسبب أزمة التمويل
الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25% بسبب أزمة التمويل
سبوتنيك عربي
تستعد الأمم المتحدة لتقليص عدد بعثات حفظ السلام التابعة لها بنسبة 25% على خلفية نقص التمويل، بحسب ما أفاد به مسؤول رفيع في المنظمة الدولية. 08.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-08T22:15+0000
2025-10-08T22:16+0000
منظمة الأمم المتحدة
قوات حفظ السلام
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:563:1639:1485_1920x0_80_0_0_8d3231d5b976be17ac5eec87ef760a95.jpg
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التقليص سيشمل “حوالي 25% من قوات حفظ السلام والشرطة والمعدات”، مضيفًا أن الإجراء سيمس أيضًا الكوادر المدنية. ووفقًا لتقديراته الأولية، فإن عدد المعنيين بهذا القرار يبلغ نحو 13 إلى 14 ألف شخص من المشاركين في تلك العمليات.وألقى المسؤول باللوم على الدول الأعضاء التي لم تسدد التزاماتها المالية، قائلاً: “إن التقليصات هي نتيجة مباشرة لعدم سداد الدول الأعضاء لمساهماتها المالية”.وكان من المتوقع أن تساهم الولايات المتحدة بمبلغ 1.3 مليار دولار من إجمالي ميزانية عمليات حفظ السلام للعامين 2025-2026 البالغة 5.4 مليار دولار، لكنها أبلغت الأمم المتحدة الآن بأنها ستدفع نحو نصف المبلغ فقط، أي 682 مليون دولار، بما في ذلك 85 مليون دولار مخصصة لمهمة دولية جديدة لمكافحة العصابات في هايتي، لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية.يأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2026 وقف تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالكامل، واصفًا إياها بأنها “غير فعالة ومكلفة بشكل غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة”.كما دعا ترامب إلى تعليق معظم المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونسكو والميزانية العامة للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20220814/الأمم-المتحدة-نقص-في-تمويل-عمليات-الإغاثة-بقيمة-34-مليار-دولار-1066408912.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101327/48/1013274805_0:409:1639:1638_1920x0_80_0_0_c9d40760443824b6db6b01ec94fc4d66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, قوات حفظ السلام, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة, قوات حفظ السلام, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

الأمم المتحدة تقلص قوات حفظ السلام بنسبة 25% بسبب أزمة التمويل

22:15 GMT 08.10.2025 (تم التحديث: 22:16 GMT 08.10.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الأمم المتحدة
مبنى الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تستعد الأمم المتحدة لتقليص عدد بعثات حفظ السلام التابعة لها بنسبة 25% على خلفية نقص التمويل، بحسب ما أفاد به مسؤول رفيع في المنظمة الدولية.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن التقليص سيشمل “حوالي 25% من قوات حفظ السلام والشرطة والمعدات”، مضيفًا أن الإجراء سيمس أيضًا الكوادر المدنية. ووفقًا لتقديراته الأولية، فإن عدد المعنيين بهذا القرار يبلغ نحو 13 إلى 14 ألف شخص من المشاركين في تلك العمليات.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
الأمم المتحدة: نقص في تمويل عمليات الإغاثة بقيمة 34 مليار دولار
14 أغسطس 2022, 22:47 GMT
وألقى المسؤول باللوم على الدول الأعضاء التي لم تسدد التزاماتها المالية، قائلاً: “إن التقليصات هي نتيجة مباشرة لعدم سداد الدول الأعضاء لمساهماتها المالية”.
وكان من المتوقع أن تساهم الولايات المتحدة بمبلغ 1.3 مليار دولار من إجمالي ميزانية عمليات حفظ السلام للعامين 2025-2026 البالغة 5.4 مليار دولار، لكنها أبلغت الأمم المتحدة الآن بأنها ستدفع نحو نصف المبلغ فقط، أي 682 مليون دولار، بما في ذلك 85 مليون دولار مخصصة لمهمة دولية جديدة لمكافحة العصابات في هايتي، لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية.
يأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشروع ميزانية الولايات المتحدة لعام 2026 وقف تمويل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالكامل، واصفًا إياها بأنها “غير فعالة ومكلفة بشكل غير عادل بالنسبة للولايات المتحدة”.
كما دعا ترامب إلى تعليق معظم المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية واليونسكو والميزانية العامة للأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала