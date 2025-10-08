عربي
مدار الليل والنهار
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: القسوة على الحيوانات قد تعكس ميولا سيكوباتية وسادية
نُشرت الدراسة في مجلة Current Psychology، واستكشفت العلاقة بين ما يُعرف بـ"رباعية الشخصية المظلمة"، التي تشمل النرجسية، والميكافيلية، والسيكوباتية، والسادية، وبين مواقف الأفراد تجاه الحيوانات، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.هذه السمات تتميز بانعدام التعاطف، والميل للتلاعب، والاستمتاع بإلحاق الأذى أو الهيمنة.وأظهرت النتائج أن الأفراد ذوي السمات السيكوباتية والسادية يميلون إلى تبني "التمييز بين الأنواع"، وهو الاعتقاد بأن البشر متفوقون أخلاقيًا على الحيوانات وأن معاناتها أقل أهمية. كما أبدوا اهتمامًا أقل برفاهية الحيوانات وحمايتها.وفي تجربة ثانية شملت 234 مشاركًا، تبين أن الأشخاص ذوي السيكوباتية العالية يؤمنون بتسلسل هرمي اجتماعي يضع البشر في مرتبة أعلى من الحيوانات، بينما أظهر الأفراد الأكثر تعاطفًا مستويات أقل من هذا التمييز.وأكد الباحثون أن العنف ضد الحيوانات قد يكون مؤشرًا على ميول عدوانية أو معادية للمجتمع لدى الأطفال والبالغين.تدعم هذه النتائج الأدلة النفسية التي تربط بين السمات المظلمة وسلوكيات مثل الكذب القهري، والإيمان بنظريات المؤامرة، والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مما يسلط الضوء على أهمية مراقبة مثل هذه السلوكيات كمؤشرات محتملة لمشكلات نفسية أعمق.
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بلغراد في صربيا، عن ارتباط وثيق بين القسوة على الحيوانات وسمات الشخصية المظلمة، مثل السيكوباتية والسادية، مما يشير إلى أن مثل هذه السلوكيات قد تكون مؤشرًا على ميول معادية للمجتمع.
نُشرت الدراسة في مجلة Current Psychology، واستكشفت العلاقة بين ما يُعرف بـ"رباعية الشخصية المظلمة"، التي تشمل النرجسية، والميكافيلية، والسيكوباتية، والسادية، وبين مواقف الأفراد تجاه الحيوانات، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.
ممارسة الرياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
مجتمع
دراسة: اكتشاف مادة تفرزها الرياضة تقلل الجوع
أمس, 19:42 GMT
هذه السمات تتميز بانعدام التعاطف، والميل للتلاعب، والاستمتاع بإلحاق الأذى أو الهيمنة.
في الجزء الأول من الدراسة، شارك 369 شخصًا في استبيانات قيست سماتهم الشخصية ومواقفهم تجاه الحيوانات، بما في ذلك التعاطف، والاستعداد للمساعدة، والعادات الغذائية.
وأظهرت النتائج أن الأفراد ذوي السمات السيكوباتية والسادية يميلون إلى تبني "التمييز بين الأنواع"، وهو الاعتقاد بأن البشر متفوقون أخلاقيًا على الحيوانات وأن معاناتها أقل أهمية. كما أبدوا اهتمامًا أقل برفاهية الحيوانات وحمايتها.
مرض الخرف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
مجتمع
دراسة: امتلاك هدف في الحياة يقلل مخاطر الإصابة بالخرف
أمس, 13:35 GMT
وفي تجربة ثانية شملت 234 مشاركًا، تبين أن الأشخاص ذوي السيكوباتية العالية يؤمنون بتسلسل هرمي اجتماعي يضع البشر في مرتبة أعلى من الحيوانات، بينما أظهر الأفراد الأكثر تعاطفًا مستويات أقل من هذا التمييز.
وأوضحت الدكتورة ماريا برانكوفيتش، الباحثة الرئيسية، أن سمات "الرباعية المظلمة" ترتبط بدعم استغلال الحيوانات، لكنها شددت على أن المواقف الاجتماعية والأخلاقية تلعب دورًا كبيرًا أيضًا.
وأكد الباحثون أن العنف ضد الحيوانات قد يكون مؤشرًا على ميول عدوانية أو معادية للمجتمع لدى الأطفال والبالغين.
تدعم هذه النتائج الأدلة النفسية التي تربط بين السمات المظلمة وسلوكيات مثل الكذب القهري، والإيمان بنظريات المؤامرة، والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مما يسلط الضوء على أهمية مراقبة مثل هذه السلوكيات كمؤشرات محتملة لمشكلات نفسية أعمق.
