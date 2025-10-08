https://sarabic.ae/20251008/دراسة-القسوة-على-الحيوانات-قد-تعكس-ميولا-سيكوباتية-وسادية-1105759801.html
دراسة: القسوة على الحيوانات قد تعكس ميولا سيكوباتية وسادية
نُشرت الدراسة في مجلة Current Psychology، واستكشفت العلاقة بين ما يُعرف بـ"رباعية الشخصية المظلمة"، التي تشمل النرجسية، والميكافيلية، والسيكوباتية، والسادية، وبين مواقف الأفراد تجاه الحيوانات، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.هذه السمات تتميز بانعدام التعاطف، والميل للتلاعب، والاستمتاع بإلحاق الأذى أو الهيمنة.وأظهرت النتائج أن الأفراد ذوي السمات السيكوباتية والسادية يميلون إلى تبني "التمييز بين الأنواع"، وهو الاعتقاد بأن البشر متفوقون أخلاقيًا على الحيوانات وأن معاناتها أقل أهمية. كما أبدوا اهتمامًا أقل برفاهية الحيوانات وحمايتها.وفي تجربة ثانية شملت 234 مشاركًا، تبين أن الأشخاص ذوي السيكوباتية العالية يؤمنون بتسلسل هرمي اجتماعي يضع البشر في مرتبة أعلى من الحيوانات، بينما أظهر الأفراد الأكثر تعاطفًا مستويات أقل من هذا التمييز.وأكد الباحثون أن العنف ضد الحيوانات قد يكون مؤشرًا على ميول عدوانية أو معادية للمجتمع لدى الأطفال والبالغين.تدعم هذه النتائج الأدلة النفسية التي تربط بين السمات المظلمة وسلوكيات مثل الكذب القهري، والإيمان بنظريات المؤامرة، والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مما يسلط الضوء على أهمية مراقبة مثل هذه السلوكيات كمؤشرات محتملة لمشكلات نفسية أعمق.
كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة بلغراد في صربيا، عن ارتباط وثيق بين القسوة على الحيوانات وسمات الشخصية المظلمة، مثل السيكوباتية والسادية، مما يشير إلى أن مثل هذه السلوكيات قد تكون مؤشرًا على ميول معادية للمجتمع.
نُشرت الدراسة في مجلة Current Psychology
، واستكشفت العلاقة بين ما يُعرف بـ"رباعية الشخصية المظلمة"، التي تشمل النرجسية، والميكافيلية، والسيكوباتية، والسادية، وبين مواقف الأفراد تجاه الحيوانات
، وفقا لموقع "ساي بوست" العلمي.
هذه السمات تتميز بانعدام التعاطف، والميل للتلاعب، والاستمتاع بإلحاق الأذى أو الهيمنة.
في الجزء الأول من الدراسة، شارك 369 شخصًا في استبيانات قيست سماتهم الشخصية ومواقفهم تجاه الحيوانات، بما في ذلك التعاطف، والاستعداد للمساعدة، والعادات الغذائية.
وأظهرت النتائج أن الأفراد ذوي السمات السيكوباتية والسادية يميلون إلى تبني "التمييز بين الأنواع"، وهو الاعتقاد بأن البشر
متفوقون أخلاقيًا على الحيوانات وأن معاناتها أقل أهمية. كما أبدوا اهتمامًا أقل برفاهية الحيوانات وحمايتها.
وفي تجربة ثانية شملت 234 مشاركًا، تبين أن الأشخاص ذوي السيكوباتية العالية يؤمنون بتسلسل هرمي اجتماعي يضع البشر في مرتبة أعلى من الحيوانات، بينما أظهر الأفراد الأكثر تعاطفًا مستويات أقل من هذا التمييز.
وأوضحت الدكتورة ماريا برانكوفيتش، الباحثة الرئيسية، أن سمات "الرباعية المظلمة" ترتبط بدعم استغلال الحيوانات، لكنها شددت على أن المواقف الاجتماعية والأخلاقية تلعب دورًا كبيرًا أيضًا.
وأكد الباحثون أن العنف
ضد الحيوانات قد يكون مؤشرًا على ميول عدوانية أو معادية للمجتمع لدى الأطفال والبالغين.
تدعم هذه النتائج الأدلة النفسية التي تربط بين السمات المظلمة وسلوكيات مثل الكذب القهري، والإيمان بنظريات المؤامرة، والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مما يسلط الضوء على أهمية مراقبة مثل هذه السلوكيات كمؤشرات محتملة لمشكلات نفسية أعمق.