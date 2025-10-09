رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" عقب اتفاق غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
09:03 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251009/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يأمر-الجيش-بالاستعداد-لكل-السيناريوهات-عقب-اتفاق-غزة-1105778875.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" عقب اتفاق غزة
رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" عقب اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أمر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، قوات الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين... 09.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-09T03:22+0000
2025-10-09T03:22+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c435c0323c64e25cfa343ee0b79fb19d.jpg
وقال الجيش في بيان نشره عبر "تلغرام": "خلال تقييم الوضع الذي جرى الليلة الماضية، أمر رئيس الأركان جميع القوات، سواء في الخطوط الأمامية أو في المناطق الخلفية، بتعزيز الدفاعات والاستعداد لأي سيناريو محتمل".وأشار البيان أيضًا إلى أن زامير وجّه بالتحضير لعملية محتملة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التسوية، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين مقابل سحب القوات الإسرائيلية.وكان ترامب قد كشف في 29 سبتمبر/ أيلول عن خطة من 20 بندًا لتسوية الوضع في غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة.وتنص الخطة كذلك على أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى لن تشارك في إدارة القطاع، الذي سيخضع لإدارة تكنوقراطية بإشراف هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.
https://sarabic.ae/20251008/-ترامب-إسرائيل-وحماس-وقعتا-على-المرحلة-الأولى-من-خطتنا-للسلام-1105777272.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102341474_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e5f26bb624a62a0e9ae7f84e209a5eae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" عقب اتفاق غزة

03:22 GMT 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
تابعنا عبر
أمر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، قوات الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في بيان نشره عبر "تلغرام": "خلال تقييم الوضع الذي جرى الليلة الماضية، أمر رئيس الأركان جميع القوات، سواء في الخطوط الأمامية أو في المناطق الخلفية، بتعزيز الدفاعات والاستعداد لأي سيناريو محتمل".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام
أمس, 22:55 GMT
وأشار البيان أيضًا إلى أن زامير وجّه بالتحضير لعملية محتملة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التسوية، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين مقابل سحب القوات الإسرائيلية.
وكان ترامب قد كشف في 29 سبتمبر/ أيلول عن خطة من 20 بندًا لتسوية الوضع في غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة.
وتنص الخطة كذلك على أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى لن تشارك في إدارة القطاع، الذي سيخضع لإدارة تكنوقراطية بإشراف هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала