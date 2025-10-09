https://sarabic.ae/20251009/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يأمر-الجيش-بالاستعداد-لكل-السيناريوهات-عقب-اتفاق-غزة-1105778875.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يأمر الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" عقب اتفاق غزة
أمر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، قوات الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين
أمر رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، قوات الجيش بالاستعداد "لكل السيناريوهات" في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وقال الجيش في بيان نشره عبر "تلغرام": "خلال تقييم الوضع الذي جرى الليلة الماضية، أمر رئيس الأركان جميع القوات، سواء في الخطوط الأمامية أو في المناطق الخلفية، بتعزيز الدفاعات والاستعداد لأي سيناريو محتمل".
وأشار البيان أيضًا إلى أن زامير وجّه بالتحضير لعملية محتملة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"
لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة التسوية، والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين مقابل سحب القوات الإسرائيلية.
وكان ترامب قد كشف في 29 سبتمبر/ أيلول عن خطة من 20 بندًا لتسوية الوضع في غزة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة.
وتنص الخطة كذلك على أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى لن تشارك في إدارة القطاع، الذي سيخضع لإدارة تكنوقراطية بإشراف هيئة دولية برئاسة ترامب نفسه.