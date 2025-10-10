عربي
بث مباشر
البيت الأبيض يعلق لأول مرة بعد عدم فوز ترامب بجائزة "نوبل" للسلام
البيت الأبيض يعلق لأول مرة بعد عدم فوز ترامب بجائزة "نوبل" للسلام
سبوتنيك عربي
انتقد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لجنة "نوبل" النرويجية، بعد منحها جائزة "نوبل" للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، متجاهلةً الرئيس... 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T13:19+0000
2025-10-10T13:19+0000
جائزة نوبل للسلام
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، عبر منصة "إكس": "أثبتت لجنة "نوبل" أنها تفضّل السياسة على السلام".وأضاف: "سيواصل الرئيس ترامب عقد اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح، إنه شخص رحيم، لا نظير له في قدرته على تحريك الجبال بإرادته".ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، في يناير/ كانون الثاني 2025، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "يستحق جائزة "نوبل" للسلام لدوره في إنهاء العديد من النزاعات حول العالم".وجدد ترامب هذا الادعاء عشية إعلان الجائزة، قائلا إن وساطته في وقف إطلاق النار في غزة خلال الأسبوع الحالي كانت "الحرب الثامنة"، التي ساهم في إنهائها.وأضاف أمس الخميس: "مهما كانت النتيجة، فذلك جيد، أعلم أني لم أفعل ذلك من أجل الجائزة، بل لأنني أنقذت أرواحا كثيرة".من جانبهم، استبعد خبراء جائزة "نوبل" في أوسلو فوز ترامب، مؤكدين أن نهجه القائم على شعار "أمريكا أولاً" يتناقض مع مبادئ الجائزة التي وضعها، ألفريد نوبل، في وصيته عام 1895.
جائزة نوبل للسلام, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب

البيت الأبيض يعلق لأول مرة بعد عدم فوز ترامب بجائزة "نوبل" للسلام

13:19 GMT 10.10.2025
انتقد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، لجنة "نوبل" النرويجية، بعد منحها جائزة "نوبل" للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، متجاهلةً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، عبر منصة "إكس": "أثبتت لجنة "نوبل" أنها تفضّل السياسة على السلام".
وأضاف: "سيواصل الرئيس ترامب عقد اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح، إنه شخص رحيم، لا نظير له في قدرته على تحريك الجبال بإرادته".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، في يناير/ كانون الثاني 2025، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه "يستحق جائزة "نوبل" للسلام لدوره في إنهاء العديد من النزاعات حول العالم".
وجدد ترامب هذا الادعاء عشية إعلان الجائزة، قائلا إن وساطته في وقف إطلاق النار في غزة خلال الأسبوع الحالي كانت "الحرب الثامنة"، التي ساهم في إنهائها.
وأضاف أمس الخميس: "مهما كانت النتيجة، فذلك جيد، أعلم أني لم أفعل ذلك من أجل الجائزة، بل لأنني أنقذت أرواحا كثيرة".
من جانبهم، استبعد خبراء جائزة "نوبل" في أوسلو فوز ترامب، مؤكدين أن نهجه القائم على شعار "أمريكا أولاً" يتناقض مع مبادئ الجائزة التي وضعها، ألفريد نوبل، في وصيته عام 1895.
