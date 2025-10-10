https://sarabic.ae/20251010/كيم-جونغ-أون-يتعهد-بتحويل-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-إلى-جنة-اشتراكية-1105819662.html

كيم جونغ أون يتعهد بتحويل جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "جنة اشتراكية"

كيم جونغ أون يتعهد بتحويل جمهورية كوريا الديمقراطية إلى "جنة اشتراكية"

وجاءت تصريحات كيم خلال احتفال ضخم بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري، أقيم يوم الخميس في ملعب "الأول من مايو" بالعاصمة بيونغ يانغ، بمشاركة شخصيات حزبية وحكومية وعسكرية، إلى جانب وفود أجنبية من دول صديقة واتحادات للمغتربين الكوريين.وعند صعود كيم إلى المنصة على وقع الأناشيد الثورية، أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة، فيما قُدّمت له باقات من الزهور من أطفال شاركوا في الحفل، كما تم رفع علم الدولة وعلم الحزب في مراسم رسمية.وقال كيم في خطابه: "بإيماني بالشعب الذي يدعم حزبنا، سأجعل من هذه البلاد أكثر غنى وجمالاً، وأجعلها أعظم جنة اشتراكية في العالم".وأشار إلى أن "الانتصارات التي حققها الحزب خلال تاريخه الممتد لثمانين عامًا تعود إلى الشعب وثقته ووفائه"، مضيفًا أن الحزب "شقّ طريقًا لم يسلكه أحد، وحقق تحولات تاريخية كبرى مستندًا إلى مبادئ الاستقلالية والاشتراكية".وأكد كيم أن قوة حزب العمال الكوري وعظمته "تنبع من ارتباطه الوثيق بالشعب"، مضيفًا: "بعيدًا عن الشعب، لا يمكن لحزبنا أن يوجد، فهو عظيم فقط لأن شعبنا عظيم – وهذه حقيقة لا تتغير أمس ولا اليوم ولا غدًا".وشهد الحفل حضور كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المركزية والقوات المسلحة، وممثلين عن الشباب والعمال في بيونغ يانغ، إلى جانب وفود من اليابان والصين ودول أخرى. كما حضرت المناسبة وفود من أحزاب وحكومات ومنظمات دولية، ودبلوماسيون وأسر قدامى المحاربين ضد الاحتلال الياباني.وشاركت في الاحتفال أيضًا وفود روسية، من بينها رئيس حزب "روسيا الموحدة" ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الذي حضر كضيف شرف إلى جانب قادة وفود أجنبية أخرى.

