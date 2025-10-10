الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا أليكسيفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال روسيا 2025
"القمر العملاق" في خلفية النصب التذكاري لنيكولاس الأول في ساحة القديس إسحاق، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية
اشتباكات بين ضباط الشرطة ومتظاهرين في برشلونة، خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، تضامنا مع أسطول الصمود العالمي، بعد اعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية
صورة توثق ارتطام الأمواج بجدار الميناء في بورتكاول، خلال االعاصفة "آمي"
سيدات في الأرجنتين يفترشن الأرض، خلال الموكب السنوي إلى كنيسة "بازيليك العذراء لوج أوشن"
الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، يغني أثناء تقديم كتابه الجديد "بناء المعجزة" في العاصمة بوينس آيرس
من أعمال التنقيب لاكتشاف هيكل عظمي لحوت زعنفي طوله 14 مترًا، جرفته الأمواج إلى شاطئ مرسين عام 2021
خلال تظاهر أنصار حزب "بهاراتيا جاناتا" من إس. تي. مورتشا، ضد رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، بعد تقارير عن تعرض نائب عن الحزب لاعتداء في ولاية البنغال الغربية في الهند
عارضات أزياء يؤدين عروضهن خلال عرض أزياء "باولا كانوفاس ديل فاس" النسائي لربيع/ صيف 2026، ضمن أسبوع الموضة في باريس
مواجهة بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال احتجاج لإحياء ذكرى "مذبحة تلاتيلولكو" عام 1968، في مدينة مكسيكو
امرأة تحتضن أرنبًا تم إنقاذه من بين أنقاض المنازل المدمرة بعد هجوم ألقت السلطات باللوم فيه على فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية
خلال حضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، احتفالًا بعيد "ديوالي"، خلال زيارته للهند، للترويج لاتفاقية التجارة، التي وُقِّعت في الآونة الأخيرة مع الهند
راهب يجوب مجمع معبد "وات كاي تيا" في تايلاند، الذي غمرته المياه في منطقة سام كوك، مقاطعة باثوم ثاني، مستخدمًا لوحًا إسفنجيًا كبيرًا كطوف مؤقت لجمع الصدقات
نيكول آري باركر، في حفل أزياء الخريف لمركز "نيويورك سيتي سنتر"، الذي أقيم في مسرح "ديفيد إتش"، في نيويورك
تظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق النار
عملية قتالية لمنظومة "زيمليديلي" التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية من العملية العسكرية الخاصة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يشاهدان عرضًا للقوى البحرية الأمريكية، كجزء من احتفالات البحرية بالذكرى الـ250 لتأسيسها، على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش الأب" في المحيط الأطلسي قبالة ساحل "نورفولك" بولاية فرجينيا
رجل ينتظر الزبائن في كشك بجوار مبانٍ تضررت من الحرب في ريف العاصمة السورية دمشق، وذلك عشية الانتخابات البرلمانية
رجل يستحم مع بناته بجوار هياكل متضررة بسبب زلزال قوي ضرب مدينة بوغو وسط الفلبين
المصمم أندرياس كرونثالر، يقبّل هايدي كلوم، بعد عرض مجموعة طفيفيان ويستوود" لربيع وصيف 2026 في باريس
