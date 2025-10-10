عربي
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251010/1105840198.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع. 10.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-10T14:27+0000
2025-10-10T14:27+0000
وسائط متعددة
صور
صور مؤثرة
ألبوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105840368_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_21cd785fdee5d16d730c53e7243928b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0a/1105840368_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_b61ea592f22c5c036b1e5d0317965de6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, صور مؤثرة, ألبوم
фото, صور, صور مؤثرة, ألبوم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

14:27 GMT 10.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أجمل الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات خلال هذا الأسبوع.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا أليكسيفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال روسيا 2025

ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا أليكسيفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال روسيا 2025 - سبوتنيك عربي
1/20
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

ملكة جمال روسيا 2024 فالنتينا أليكسيفا، في نهائي مسابقة ملكة جمال روسيا 2025

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

"القمر العملاق" في خلفية النصب التذكاري لنيكولاس الأول في ساحة القديس إسحاق، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

&quot;القمر العملاق&quot; في خلفية النصب التذكاري لنيكولاس الأول في ساحة القديس إسحاق، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
2/20
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

"القمر العملاق" في خلفية النصب التذكاري لنيكولاس الأول في ساحة القديس إسحاق، بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية

© AP Photo / Emilio Morenatti

اشتباكات بين ضباط الشرطة ومتظاهرين في برشلونة، خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، تضامنا مع أسطول الصمود العالمي، بعد اعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية

اشتباكات بين ضباط الشرطة ومتظاهرين في برشلونة، خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، تضامنا مع أسطول الصمود العالمي، بعد اعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
3/20
© AP Photo / Emilio Morenatti

اشتباكات بين ضباط الشرطة ومتظاهرين في برشلونة، خلال تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، تضامنا مع أسطول الصمود العالمي، بعد اعتراض السفن من قبل البحرية الإسرائيلية

© Getty Images / Matthew Horwood

صورة توثق ارتطام الأمواج بجدار الميناء في بورتكاول، خلال االعاصفة "آمي"

صورة توثق ارتطام الأمواج بجدار الميناء في بورتكاول، خلال االعاصفة &quot;آمي&quot; - سبوتنيك عربي
4/20
© Getty Images / Matthew Horwood

صورة توثق ارتطام الأمواج بجدار الميناء في بورتكاول، خلال االعاصفة "آمي"

© AP Photo / Rodrigo Abd

سيدات في الأرجنتين يفترشن الأرض، خلال الموكب السنوي إلى كنيسة "بازيليك العذراء لوج أوشن"

سيدات في الأرجنتين يفترشن الأرض، خلال الموكب السنوي إلى كنيسة &quot;بازيليك العذراء لوج أوشن&quot; - سبوتنيك عربي
5/20
© AP Photo / Rodrigo Abd

سيدات في الأرجنتين يفترشن الأرض، خلال الموكب السنوي إلى كنيسة "بازيليك العذراء لوج أوشن"

© AP Photo / Natacha Pisarenko

الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، يغني أثناء تقديم كتابه الجديد "بناء المعجزة" في العاصمة بوينس آيرس

الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، يغني أثناء تقديم كتابه الجديد &quot;بناء المعجزة&quot; في العاصمة بوينس آيرس - سبوتنيك عربي
6/20
© AP Photo / Natacha Pisarenko

الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، يغني أثناء تقديم كتابه الجديد "بناء المعجزة" في العاصمة بوينس آيرس

© Getty Images / Anadolu/Serkan Avci

من أعمال التنقيب لاكتشاف هيكل عظمي لحوت زعنفي طوله 14 مترًا، جرفته الأمواج إلى شاطئ مرسين عام 2021

من أعمال التنقيب لاكتشاف هيكل عظمي لحوت زعنفي طوله 14 مترًا، جرفته الأمواج إلى شاطئ مرسين عام 2021 - سبوتنيك عربي
7/20
© Getty Images / Anadolu/Serkan Avci

من أعمال التنقيب لاكتشاف هيكل عظمي لحوت زعنفي طوله 14 مترًا، جرفته الأمواج إلى شاطئ مرسين عام 2021

© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

خلال تظاهر أنصار حزب "بهاراتيا جاناتا" من إس. تي. مورتشا، ضد رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، بعد تقارير عن تعرض نائب عن الحزب لاعتداء في ولاية البنغال الغربية في الهند

خلال تظاهر أنصار حزب &quot;بهاراتيا جاناتا&quot; من إس. تي. مورتشا، ضد رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، بعد تقارير عن تعرض نائب عن الحزب لاعتداء في ولاية البنغال الغربية في الهند - سبوتنيك عربي
8/20
© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

خلال تظاهر أنصار حزب "بهاراتيا جاناتا" من إس. تي. مورتشا، ضد رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، بعد تقارير عن تعرض نائب عن الحزب لاعتداء في ولاية البنغال الغربية في الهند

© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضات أزياء يؤدين عروضهن خلال عرض أزياء "باولا كانوفاس ديل فاس" النسائي لربيع/ صيف 2026، ضمن أسبوع الموضة في باريس

عارضات أزياء يؤدين عروضهن خلال عرض أزياء &quot;باولا كانوفاس ديل فاس&quot; النسائي لربيع/ صيف 2026، ضمن أسبوع الموضة في باريس - سبوتنيك عربي
9/20
© Getty Images / Lyvans Boolaky

عارضات أزياء يؤدين عروضهن خلال عرض أزياء "باولا كانوفاس ديل فاس" النسائي لربيع/ صيف 2026، ضمن أسبوع الموضة في باريس

© AP Photo / Claudia Rosel

مواجهة بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال احتجاج لإحياء ذكرى "مذبحة تلاتيلولكو" عام 1968، في مدينة مكسيكو

مواجهة بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال احتجاج لإحياء ذكرى &quot;مذبحة تلاتيلولكو&quot; عام 1968، في مدينة مكسيكو - سبوتنيك عربي
10/20
© AP Photo / Claudia Rosel

مواجهة بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال احتجاج لإحياء ذكرى "مذبحة تلاتيلولكو" عام 1968، في مدينة مكسيكو

© AP Photo / Santiago Saldarriaga

امرأة تحتضن أرنبًا تم إنقاذه من بين أنقاض المنازل المدمرة بعد هجوم ألقت السلطات باللوم فيه على فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية

امرأة تحتضن أرنبًا تم إنقاذه من بين أنقاض المنازل المدمرة بعد هجوم ألقت السلطات باللوم فيه على فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية - سبوتنيك عربي
11/20
© AP Photo / Santiago Saldarriaga

امرأة تحتضن أرنبًا تم إنقاذه من بين أنقاض المنازل المدمرة بعد هجوم ألقت السلطات باللوم فيه على فصيل منشق عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية

© Getty Images / WPA Pool/Stefan Rousseau

خلال حضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، احتفالًا بعيد "ديوالي"، خلال زيارته للهند، للترويج لاتفاقية التجارة، التي وُقِّعت في الآونة الأخيرة مع الهند

خلال حضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، احتفالًا بعيد &quot;ديوالي&quot;، خلال زيارته للهند، للترويج لاتفاقية التجارة، التي وُقِّعت في الآونة الأخيرة مع الهند - سبوتنيك عربي
12/20
© Getty Images / WPA Pool/Stefan Rousseau

خلال حضور رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، احتفالًا بعيد "ديوالي"، خلال زيارته للهند، للترويج لاتفاقية التجارة، التي وُقِّعت في الآونة الأخيرة مع الهند

© Thai News Pix

راهب يجوب مجمع معبد "وات كاي تيا" في تايلاند، الذي غمرته المياه في منطقة سام كوك، مقاطعة باثوم ثاني، مستخدمًا لوحًا إسفنجيًا كبيرًا كطوف مؤقت لجمع الصدقات

راهب يجوب مجمع معبد &quot;وات كاي تيا&quot; في تايلاند، الذي غمرته المياه في منطقة سام كوك، مقاطعة باثوم ثاني، مستخدمًا لوحًا إسفنجيًا كبيرًا كطوف مؤقت لجمع الصدقات - سبوتنيك عربي
13/20
© Thai News Pix

راهب يجوب مجمع معبد "وات كاي تيا" في تايلاند، الذي غمرته المياه في منطقة سام كوك، مقاطعة باثوم ثاني، مستخدمًا لوحًا إسفنجيًا كبيرًا كطوف مؤقت لجمع الصدقات

© Getty Images / WWD/Lexie Moreland

نيكول آري باركر، في حفل أزياء الخريف لمركز "نيويورك سيتي سنتر"، الذي أقيم في مسرح "ديفيد إتش"، في نيويورك

نيكول آري باركر، في حفل أزياء الخريف لمركز &quot;نيويورك سيتي سنتر&quot;، الذي أقيم في مسرح &quot;ديفيد إتش&quot;، في نيويورك - سبوتنيك عربي
14/20
© Getty Images / WWD/Lexie Moreland

نيكول آري باركر، في حفل أزياء الخريف لمركز "نيويورك سيتي سنتر"، الذي أقيم في مسرح "ديفيد إتش"، في نيويورك

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

تظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق النار

تظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى &quot;حماس&quot; في قطاع غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي
15/20
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

تظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، وتدعو إلى وقف إطلاق النار

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

عملية قتالية لمنظومة "زيمليديلي" التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية من العملية العسكرية الخاصة

عملية قتالية لمنظومة &quot;زيمليديلي&quot; التابعة لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية، في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية من العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي
16/20
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

عملية قتالية لمنظومة "زيمليديلي" التابعة لقوات مجموعة "المركز" الروسية، في اتجاه كراسنوارميسك في المنطقة العسكرية الشمالية من العملية العسكرية الخاصة

© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يشاهدان عرضًا للقوى البحرية الأمريكية، كجزء من احتفالات البحرية بالذكرى الـ250 لتأسيسها، على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش الأب" في المحيط الأطلسي قبالة ساحل "نورفولك" بولاية فرجينيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يشاهدان عرضًا للقوى البحرية الأمريكية، كجزء من احتفالات البحرية بالذكرى الـ250 لتأسيسها، على متن حاملة الطائرات &quot;يو إس إس جورج بوش الأب&quot; في المحيط الأطلسي قبالة ساحل &quot;نورفولك&quot; بولاية فرجينيا - سبوتنيك عربي
17/20
© AP Photo / Alex Brandon

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، يشاهدان عرضًا للقوى البحرية الأمريكية، كجزء من احتفالات البحرية بالذكرى الـ250 لتأسيسها، على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج بوش الأب" في المحيط الأطلسي قبالة ساحل "نورفولك" بولاية فرجينيا

© AP Photo / Omar Sanadiki

رجل ينتظر الزبائن في كشك بجوار مبانٍ تضررت من الحرب في ريف العاصمة السورية دمشق، وذلك عشية الانتخابات البرلمانية

رجل ينتظر الزبائن في كشك بجوار مبانٍ تضررت من الحرب في ريف العاصمة السورية دمشق، وذلك عشية الانتخابات البرلمانية - سبوتنيك عربي
18/20
© AP Photo / Omar Sanadiki

رجل ينتظر الزبائن في كشك بجوار مبانٍ تضررت من الحرب في ريف العاصمة السورية دمشق، وذلك عشية الانتخابات البرلمانية

© AP Photo / Aaron Favila

رجل يستحم مع بناته بجوار هياكل متضررة بسبب زلزال قوي ضرب مدينة بوغو وسط الفلبين

رجل يستحم مع بناته بجوار هياكل متضررة بسبب زلزال قوي ضرب مدينة بوغو وسط الفلبين - سبوتنيك عربي
19/20
© AP Photo / Aaron Favila

رجل يستحم مع بناته بجوار هياكل متضررة بسبب زلزال قوي ضرب مدينة بوغو وسط الفلبين

© AP Photo / Aurelien Morissard

المصمم أندرياس كرونثالر، يقبّل هايدي كلوم، بعد عرض مجموعة طفيفيان ويستوود" لربيع وصيف 2026 في باريس

المصمم أندرياس كرونثالر، يقبّل هايدي كلوم، بعد عرض مجموعة طفيفيان ويستوود&quot; لربيع وصيف 2026 في باريس - سبوتنيك عربي
20/20
© AP Photo / Aurelien Morissard

المصمم أندرياس كرونثالر، يقبّل هايدي كلوم، بعد عرض مجموعة طفيفيان ويستوود" لربيع وصيف 2026 في باريس

