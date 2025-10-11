قطر توضح حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية لها في أمريكا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
قطر توضح حقيقة إنشاء قاعدة عسكرية لها في أمريكا
07:29 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 07:30 GMT 11.10.2025)
أصدرت قطر، اليوم السبت، توضيحا بشأن إنشاء قاعدة جوية عسكرية لها على الأراضي الأمريكية.
وأكد المتحدث باسم السفارة القطرية في واشنطن، علي الأنصاري، أن الدوحة لن تنشئ قاعدة جوية في أمريكا، وإنما ستتحمل فقط تكاليف إنشاء مركز لتدريب طياريها في ولاية أيداهو.
وكتب نائب رئيس البعثة القطرية في واشنطن حمد المفتاح على منصة "إكس"، نقلا عن المتحدث: "لن تكون هذه قاعدة جوية قطرية، وإنما تعهدت قطر لمدة 10 أعوام بتمويل وبناء وصيانة منشأة تدريبية داخل قاعدة أمريكية".
وتابع: "يشبه هذا الترتيب البرامج القائمة بين أمريكا وعدد من حلفائها الدوليين، ويعكس الشراكة الدفاعية المتينة بين قطر والولايات المتحدة، بما في ذلك التعاون المستمر لتطوير القدرات الدفاعية المشتركة".
وأضاف: "من المتوقع أن يحقق المشروع فوائد واسعة، أبرزها توفير مئات الوظائف للأمريكيين خلال مرحلتي البناء والصيانة، وقد بدأ التخطيط للمنشأة قبل عدة سنوات وحصل على موافقة السلطات المحلية وحكومة المدينة بعد عدة جولات من التشاور والمشاركة المجتمعية".
كما لفت إلى أن القوات الجوية الأمريكية نشرت في عام 2022 تقريرا من 500 صفحة يوضح خطط هذه المنشأة، وحصل على الموافقة بعد ملاحظات من عدة جهات محلية معنية.
وكان وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، أعلن أمس الجمعة، أنه سيتم السماح لقطر ببناء منشأة جوية في قاعدة ماونتن هوم الجوية في ولاية أيداهو، والتي ستضم طائرات مقاتلة من طراز "إف – 15" وطيارين.
وقال هيغسيث في البنتاغون، بحضور وزير الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني: "نوقع خطاب قبول لبناء منشأة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو".
وأضاف: "سيستضيف الموقع مجموعة من طائرات "إف – 15" والطيارين القطريين لتعزيز تدريبنا المشترك، بالإضافة إلى زيادة القدرة القتالية والتوافق التشغيلي".
وجاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من توقيع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يتعهد فيه بالدفاع عن قطر ضد الهجمات، في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة "حماس" الفلسطينية في الدوحة.
