صور جميلة من الاحتفالات بالذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251011/1105863662.html
صور جميلة من الاحتفالات بالذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية
صور جميلة من الاحتفالات بالذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية
سبوتنيك عربي
أقامت كوريا الدمقراطية الشعبية عرضا كبيرا بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الحاكم، بحضور شخصيات سياسية بارزة من دول عدة. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T07:04+0000
2025-10-11T07:04+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105863832_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cf1a05ea40b707ecadb7ba23bcd07cf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105863832_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d6242fb77bcf9346ec8564af743cb1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور جميلة من الاحتفالات بالذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية

07:04 GMT 11.10.2025
تابعنا عبر
أقامت كوريا الدمقراطية الشعبية عرضا كبيرا بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال الحاكم، بحضور شخصيات سياسية بارزة من دول عدة.
© Photo / KCNA

صورة تجمع الزعيم كيم جونغ أون، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

صورة تجمع الزعيم كيم جونغ أون، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري. - سبوتنيك عربي
1/12
© Photo / KCNA

صورة تجمع الزعيم كيم جونغ أون، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

© Photo / KCNA

شهد الاحتفال حضورا شعبيا واسعا ومشاركة جماهيرية، مع تنظيم مميز وعروض جميلة للفرق المشاركة.

شهد الاحتفال حضورا شعبيا واسعا ومشاركة جماهيرية، مع تنظيم مميز وعروض جميلة للفرق المشاركة. - سبوتنيك عربي
2/12
© Photo / KCNA

شهد الاحتفال حضورا شعبيا واسعا ومشاركة جماهيرية، مع تنظيم مميز وعروض جميلة للفرق المشاركة.

© AP Photo / Cha Song Ho

احتشد آلاف المواطنين لحضور عروض الجمباز والأداء الفني في ملعب (ماي داي) "يوم مايو" في بيونغ يانغ.

احتشد آلاف المواطنين لحضور عروض الجمباز والأداء الفني في ملعب (ماي داي) &quot;يوم مايو&quot; في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Cha Song Ho

احتشد آلاف المواطنين لحضور عروض الجمباز والأداء الفني في ملعب (ماي داي) "يوم مايو" في بيونغ يانغ.

© AP Photo / Jon Chol Jin

إحدى الفرق المشاركة في العرض حيث أدت الفيتات رقصات مميزة خلال حملهن الزهور بمشاركة شبان في ملعب ماي داي.

إحدى الفرق المشاركة في العرض حيث أدت الفيتات رقصات مميزة خلال حملهن الزهور بمشاركة شبان في ملعب ماي داي. - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Jon Chol Jin

إحدى الفرق المشاركة في العرض حيث أدت الفيتات رقصات مميزة خلال حملهن الزهور بمشاركة شبان في ملعب ماي داي.

© Photo / KCNA

كيم جونغ أون يستقبل الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.

كيم جونغ أون يستقبل الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام. - سبوتنيك عربي
5/12
© Photo / KCNA

كيم جونغ أون يستقبل الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.

© AP Photo / Cha Song Ho

عروض جمبازية جماعية وعروض فنية خلال الاحتفال، حيث شارك عدد كبير من الفرق في العروض.

عروض جمبازية جماعية وعروض فنية خلال الاحتفال، حيث شارك عدد كبير من الفرق في العروض. - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Cha Song Ho

عروض جمبازية جماعية وعروض فنية خلال الاحتفال، حيث شارك عدد كبير من الفرق في العروض.

© Photo / KCNA

كيم جونج أون يوجه تحية للجمهور والفرق خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

كيم جونج أون يوجه تحية للجمهور والفرق خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري. - سبوتنيك عربي
7/12
© Photo / KCNA

كيم جونج أون يوجه تحية للجمهور والفرق خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

© AP Photo / Jon Chol Jin

يحمل مشاركون في العروض الأعلام خلال تأدية إحدى العروض الفنية خلال الاحتفالات.

يحمل مشاركون في العروض الأعلام خلال تأدية إحدى العروض الفنية خلال الاحتفالات. - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Jon Chol Jin

يحمل مشاركون في العروض الأعلام خلال تأدية إحدى العروض الفنية خلال الاحتفالات.

© Photo / KCNA

كيم جونغ أون وضيوف الوفود الأجنبية في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

كيم جونغ أون وضيوف الوفود الأجنبية في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري. - سبوتنيك عربي
9/12
© Photo / KCNA

كيم جونغ أون وضيوف الوفود الأجنبية في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.

© Photo / KCNA

كيم جونغ أون يستقبل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

كيم جونغ أون يستقبل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف. - سبوتنيك عربي
10/12
© Photo / KCNA

كيم جونغ أون يستقبل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.

© AP Photo / Jon Chol Jin

مغنيات كوريات ينشدن أغنية بمشاركة الفرق الفنية خلال الاحتفالات.

مغنيات كوريات ينشدن أغنية بمشاركة الفرق الفنية خلال الاحتفالات. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Jon Chol Jin

مغنيات كوريات ينشدن أغنية بمشاركة الفرق الفنية خلال الاحتفالات.

© AP Photo / Cha Song Ho

شكل المواطنون المشاركون في الاحتفال صورة طفل مبتسم ويرفع يديه، وذلك من خلال قيام عدد كبير من الجمهور المتواجدين على مدرجات الملعب بقلب بطاقات ملونة ورفعها إلى الأعلى.

شكل المواطنون المشاركون في الاحتفال صورة طفل مبتسم ويرفع يديه، وذلك من خلال قيام عدد كبير من الجمهور المتواجدين على مدرجات الملعب بقلب بطاقات ملونة ورفعها إلى الأعلى. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Cha Song Ho

شكل المواطنون المشاركون في الاحتفال صورة طفل مبتسم ويرفع يديه، وذلك من خلال قيام عدد كبير من الجمهور المتواجدين على مدرجات الملعب بقلب بطاقات ملونة ورفعها إلى الأعلى.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала