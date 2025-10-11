صور جميلة من الاحتفالات بالذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية

صورة تجمع الزعيم كيم جونغ أون، والأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، خلال فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.
شهد الاحتفال حضورا شعبيا واسعا ومشاركة جماهيرية، مع تنظيم مميز وعروض جميلة للفرق المشاركة.
احتشد آلاف المواطنين لحضور عروض الجمباز والأداء الفني في ملعب (ماي داي) "يوم مايو" في بيونغ يانغ.
إحدى الفرق المشاركة في العرض حيث أدت الفيتات رقصات مميزة خلال حملهن الزهور بمشاركة شبان في ملعب ماي داي.
كيم جونغ أون يستقبل الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام.
عروض جمبازية جماعية وعروض فنية خلال الاحتفال، حيث شارك عدد كبير من الفرق في العروض.
كيم جونج أون يوجه تحية للجمهور والفرق خلال الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.
يحمل مشاركون في العروض الأعلام خلال تأدية إحدى العروض الفنية خلال الاحتفالات.
كيم جونغ أون وضيوف الوفود الأجنبية في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الكوري.
كيم جونغ أون يستقبل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف.
مغنيات كوريات ينشدن أغنية بمشاركة الفرق الفنية خلال الاحتفالات.
شكل المواطنون المشاركون في الاحتفال صورة طفل مبتسم ويرفع يديه، وذلك من خلال قيام عدد كبير من الجمهور المتواجدين على مدرجات الملعب بقلب بطاقات ملونة ورفعها إلى الأعلى.
