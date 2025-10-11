صور جميلة من الاحتفالات بالذكرى الـ80 لتأسيس حزب العمال في كوريا الديمقراطية الشعبية

© AP Photo / Cha Song Ho

شكل المواطنون المشاركون في الاحتفال صورة طفل مبتسم ويرفع يديه، وذلك من خلال قيام عدد كبير من الجمهور المتواجدين على مدرجات الملعب بقلب بطاقات ملونة ورفعها إلى الأعلى.