الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة بين موسكو والرياض... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يرتبط تلوث الهواء بنزيف الدماغ
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعين الجنرال روفين فورتونات رئيسا للوزراء وسط تصاعد الاحتجاجات
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حماس وإسرائيل يوقعان اتفاق السلام في شرم الشيخ
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
توقيع اتفاق غزة هل يضمن إنهاء الحرب؟.. والعاهل المغربي يتحدث إلى جيل زد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:47 GMT
14 د
من الملعب
بعد تأهل منتخب مصر.. رقم قياسي عربي في كأس العالم لكرة القدم 2026
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
09:33 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:29 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251011/1105873238.html
الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة بين موسكو والرياض... صور
الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة بين موسكو والرياض... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق إطلاق الخطوط الجوية السعودية رحلات مباشرة بين موسكو والرياض. 11.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-11T12:06+0000
2025-10-11T12:45+0000
وسائط متعددة
صور
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105873411_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_37f8e3f971095fb016c8fc1c7b6b94e9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0b/1105873411_390:0:3119:2047_1920x0_80_0_0_f841dab7cee60c3701b23d9923388d9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم العربي
фото, صور, العالم العربي

الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة بين موسكو والرياض... صور

12:06 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 11.10.2025)
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق إطلاق الخطوط الجوية السعودية رحلات مباشرة بين موسكو والرياض.
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية في مطار شيريميتيفو.

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية في مطار شيريميتيفو. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية في مطار شيريميتيفو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار شيريميتيفو، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض.

طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار شيريميتيفو، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار شيريميتيفو، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

مضيفات طيران الخطوط الجوية السعودية (المملكة العربية السعودية) في مطار شيريميتيفو.

مضيفات طيران الخطوط الجوية السعودية (المملكة العربية السعودية) في مطار شيريميتيفو. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

مضيفات طيران الخطوط الجوية السعودية (المملكة العربية السعودية) في مطار شيريميتيفو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

استقبل مطار شيريميتيفو طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض.

استقبل مطار شيريميتيفو طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

استقبل مطار شيريميتيفو طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

الحفل الرسمي لإطلاق رحلات الخطوط الجوية السعودية بين موسكو والرياض في مطار شيريميتيفو.

الحفل الرسمي لإطلاق رحلات الخطوط الجوية السعودية بين موسكو والرياض في مطار شيريميتيفو. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الحفل الرسمي لإطلاق رحلات الخطوط الجوية السعودية بين موسكو والرياض في مطار شيريميتيفو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

تطلق الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها من موسكو إلى الرياض عبر مطار شيريميتيفو.

تطلق الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها من موسكو إلى الرياض عبر مطار شيريميتيفو. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تطلق الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها من موسكو إلى الرياض عبر مطار شيريميتيفو.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها بين موسكو والرياض عبر مطار شيريميتيفو.

أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها بين موسكو والرياض عبر مطار شيريميتيفو. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها بين موسكو والرياض عبر مطار شيريميتيفو.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала