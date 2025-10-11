https://sarabic.ae/20251011/1105873238.html
الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة بين موسكو والرياض... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق إطلاق الخطوط الجوية السعودية رحلات مباشرة بين موسكو والرياض. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

الخطوط الجوية السعودية تطلق رحلات مباشرة بين موسكو والرياض... صور
12:06 GMT 11.10.2025 (تم التحديث: 12:45 GMT 11.10.2025)
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق إطلاق الخطوط الجوية السعودية رحلات مباشرة بين موسكو والرياض.
الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، خلال حفل استقبال رسمي لطائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية في مطار شيريميتيفو.
طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار شيريميتيفو، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض.
مضيفات طيران الخطوط الجوية السعودية (المملكة العربية السعودية) في مطار شيريميتيفو.
استقبل مطار شيريميتيفو طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، حيث تُطلق الشركة رحلاتها بين موسكو والرياض.
الحفل الرسمي لإطلاق رحلات الخطوط الجوية السعودية بين موسكو والرياض في مطار شيريميتيفو.
تطلق الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها من موسكو إلى الرياض عبر مطار شيريميتيفو.
أطلقت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) رحلاتها بين موسكو والرياض عبر مطار شيريميتيفو.
