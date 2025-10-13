https://sarabic.ae/20251013/اتفاقية-دفاعية-بين-تونس-والجزائر-ما-هي-القدرات-العسكرية-للدولتين-1105961023.html
اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
اتفاقية دفاعية بين تونس والجزائر.. ما هي القدرات العسكرية للدولتين؟
تمتلك الجزائر ثاني أضخم الجيوش الأفريقية ويصنف جيشها في المرتبة رقم 25 عالميا، بينما تأتي تونس في المرتبة الـ 14 أفريقيا ورقم 90 على مستوى العالم. 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقعت الدولتان العربيتان، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقعت الدولتان العربيتان، اتفاقية تعاون دفاعي لتعزيز التنسيق العسكري بينهما، بحسب بيان لوزارة الدفاع التونسية، أشار إلى أن توقيع الاتفاقية جرى خلال زيارة وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي للجزائر.