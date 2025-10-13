https://sarabic.ae/20251013/عقوبة-الإعدام-في-2025-دول-ألغتها-وأخرى-ما-زالت-تنفذها-1105926143.html
عقوبة الإعدام في 2025... دول ألغتها وأخرى ما زالت تنفذها
عقوبة الإعدام في 2025... دول ألغتها وأخرى ما زالت تنفذها
سبوتنيك عربي
أكدت دراسة حديثة أن أكثر من نصف دول العالم قد تخلت عن عقوبة الإعدام، إما بإلغائها كليا أو بفرض وقف فعلي أو قانوني على تنفيذها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-13T06:45+0000
2025-10-13T06:45+0000
2025-10-13T06:45+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925832_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c640baecebd293264e46fcc1edd74077.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105925832_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a0daf6122388f0c391c9406230df525a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
عقوبة الإعدام في 2025... دول ألغتها وأخرى ما زالت تنفذها
أكدت دراسة حديثة أن أكثر من نصف دول العالم قد تخلت عن عقوبة الإعدام، إما بإلغائها كليا أو بفرض وقف فعلي أو قانوني على تنفيذها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يوافق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.