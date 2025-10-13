الخريف يلبس العالم ألوانا رائعة

أوراق الشجر الذهبية تغطي حدائق قصر تساريتسينو، مع بلوغ الخريف ذروته في موسكو.
فتيات يلتقطن صورًا لأوراق القيقب الملونة في الخريف في تيانكياوغو ذات المناظر الطبيعية الخلابة في الصين.
صورة توثق جمال ألوان الخريف الصفراء والبرتقالية والحمراء التي تتماهى مع الجبال المغطاة بالثلوج في ألاسكا.
زهرة دوار الشمس، بين أزهار الفاسيليا البنفسجية في حقل من الأشجار المتساقطة الأوراق بألوان الخريف، في برلين.
أوراق ملونة على الأشجار خلال فصل الخريف في السويد.
ألوان الخريف تتماهى مع الطبيعة الساحرة في مقاطعة فرانكلين.
ألوان الخريف تضفي سحرا على الأشجار في أحد شوارع سان بطرسبورغ.
لقطة جوية لأشعة الشمس التي تعكس ألوان الخريف الذهبية على ممر أشجار في حديقة ماربري، في المملكة المتحدة.
منظر طبيعي خلاب للبحيرة والجبل عند غروب الشمس مع أوراق الخريف، في سويسرا.
صورة لنسرين يقفان على أغصان شجرة لا تزال تتزين ببضع أوراق تلونت باللون الذهبي في فصل الخريف.
مزارع يقود سيارته بين أشجار تلونت أوراقها بألوان الخريف، حاملاً مقطورة محملة بالذرة.
