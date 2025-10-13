عربي
أمساليوم
بث مباشر
الخريف يلبس العالم ألوانا رائعة

13:03 GMT 13.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لفصل الخريف، حيث تحوّل ألوان الموسم النابضة بالحياة، مناظر الأشجار الخضراء إلى مشهد طبيعي خلاب يلفت الأنظار.
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

أوراق الشجر الذهبية تغطي حدائق قصر تساريتسينو، مع بلوغ الخريف ذروته في موسكو.

 أوراق الشجر الذهبية تغطي حدائق قصر تساريتسينو، مع بلوغ الخريف ذروته في موسكو. - سبوتنيك عربي
1/11
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan

أوراق الشجر الذهبية تغطي حدائق قصر تساريتسينو، مع بلوغ الخريف ذروته في موسكو.

© Getty Images / China News Service/VCG/Yu Haiyang

فتيات يلتقطن صورًا لأوراق القيقب الملونة في الخريف في تيانكياوغو ذات المناظر الطبيعية الخلابة في الصين.

فتيات يلتقطن صورًا لأوراق القيقب الملونة في الخريف في تيانكياوغو ذات المناظر الطبيعية الخلابة في الصين. - سبوتنيك عربي
2/11
© Getty Images / China News Service/VCG/Yu Haiyang

فتيات يلتقطن صورًا لأوراق القيقب الملونة في الخريف في تيانكياوغو ذات المناظر الطبيعية الخلابة في الصين.

© Getty Images / Anadolu/Hasan Akbas

صورة توثق جمال ألوان الخريف الصفراء والبرتقالية والحمراء التي تتماهى مع الجبال المغطاة بالثلوج في ألاسكا.

صورة توثق جمال ألوان الخريف الصفراء والبرتقالية والحمراء التي تتماهى مع الجبال المغطاة بالثلوج في ألاسكا. - سبوتنيك عربي
3/11
© Getty Images / Anadolu/Hasan Akbas

صورة توثق جمال ألوان الخريف الصفراء والبرتقالية والحمراء التي تتماهى مع الجبال المغطاة بالثلوج في ألاسكا.

© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

زهرة دوار الشمس، بين أزهار الفاسيليا البنفسجية في حقل من الأشجار المتساقطة الأوراق بألوان الخريف، في برلين.

زهرة دوار الشمس، بين أزهار الفاسيليا البنفسجية في حقل من الأشجار المتساقطة الأوراق بألوان الخريف، في برلين. - سبوتنيك عربي
4/11
© Getty Images / Picture alliance/Patrick Pleul

زهرة دوار الشمس، بين أزهار الفاسيليا البنفسجية في حقل من الأشجار المتساقطة الأوراق بألوان الخريف، في برلين.

© Getty Images / NurPhoto/Pradeep Dambarage

أوراق ملونة على الأشجار خلال فصل الخريف في السويد.

أوراق ملونة على الأشجار خلال فصل الخريف في السويد. - سبوتنيك عربي
5/11
© Getty Images / NurPhoto/Pradeep Dambarage

أوراق ملونة على الأشجار خلال فصل الخريف في السويد.

© Getty Images / DenisTangneyJr

ألوان الخريف تتماهى مع الطبيعة الساحرة في مقاطعة فرانكلين.

ألوان الخريف تتماهى مع الطبيعة الساحرة في مقاطعة فرانكلين. - سبوتنيك عربي
6/11
© Getty Images / DenisTangneyJr

ألوان الخريف تتماهى مع الطبيعة الساحرة في مقاطعة فرانكلين.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

ألوان الخريف تضفي سحرا على الأشجار في أحد شوارع سان بطرسبورغ.

ألوان الخريف تضفي سحرا على الأشجار في أحد شوارع سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

ألوان الخريف تضفي سحرا على الأشجار في أحد شوارع سان بطرسبورغ.

© Getty Images / Christopher Furlong

لقطة جوية لأشعة الشمس التي تعكس ألوان الخريف الذهبية على ممر أشجار في حديقة ماربري، في المملكة المتحدة.

لقطة جوية لأشعة الشمس التي تعكس ألوان الخريف الذهبية على ممر أشجار في حديقة ماربري، في المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
8/11
© Getty Images / Christopher Furlong

لقطة جوية لأشعة الشمس التي تعكس ألوان الخريف الذهبية على ممر أشجار في حديقة ماربري، في المملكة المتحدة.

© Getty Images / Ali S/500px

منظر طبيعي خلاب للبحيرة والجبل عند غروب الشمس مع أوراق الخريف، في سويسرا.

منظر طبيعي خلاب للبحيرة والجبل عند غروب الشمس مع أوراق الخريف، في سويسرا. - سبوتنيك عربي
9/11
© Getty Images / Ali S/500px

منظر طبيعي خلاب للبحيرة والجبل عند غروب الشمس مع أوراق الخريف، في سويسرا.

© AP Photo / Annika Hammerschlag

صورة لنسرين يقفان على أغصان شجرة لا تزال تتزين ببضع أوراق تلونت باللون الذهبي في فصل الخريف.

صورة لنسرين يقفان على أغصان شجرة لا تزال تتزين ببضع أوراق تلونت باللون الذهبي في فصل الخريف. - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / Annika Hammerschlag

صورة لنسرين يقفان على أغصان شجرة لا تزال تتزين ببضع أوراق تلونت باللون الذهبي في فصل الخريف.

© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

مزارع يقود سيارته بين أشجار تلونت أوراقها بألوان الخريف، حاملاً مقطورة محملة بالذرة.

مزارع يقود سيارته بين أشجار تلونت أوراقها بألوان الخريف، حاملاً مقطورة محملة بالذرة. - سبوتنيك عربي
11/11
© Getty Images / Picture alliance/Thomas Warnack

مزارع يقود سيارته بين أشجار تلونت أوراقها بألوان الخريف، حاملاً مقطورة محملة بالذرة.

