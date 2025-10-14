https://sarabic.ae/20251014/أول-طريق-قطبي-بين-الصين-وأوروبا-1105991353.html
أول طريق قطبي بين الصين وأوروبا
في خطوة تعد تحولا استراتيجيا في مجال النقل البحري العالمي، أطلقت الصين أول رحلة تجارية إلى أوروبا عبر الممر البحري الشمالي في القطب الشمالي. الطريق الجديد،... 14.10.2025
في خطوة تعد تحولا استراتيجيا في مجال النقل البحري العالمي، أطلقت الصين أول رحلة تجارية إلى أوروبا عبر الممر البحري الشمالي في القطب الشمالي. الطريق الجديد، يتوقع أن يحدث ثورة في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، من خلال تقليل زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمسار عبر قناة السويس. تعرّف على التفاصيل في الإنفوغراف الذي أعده لكم فريق "سبوتنيك".