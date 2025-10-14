https://sarabic.ae/20251014/إضراب-شامل-في-اليونان-يعرقل-حركة-النقل-والخدمات-1105984587.html
إضراب شامل في اليونان يعرقل حركة النقل والخدمات
شهدت اليونان شللا جزئيا في حركة النقل والمواصلات مع توقف خدمات القطارات وبقاء السفن في الموانئ، إثر إضراب عام نفذه العمال. 14.10.2025, سبوتنيك عربي
ويحتج العمال على خطة حكومية لإقرار إصلاحات عمالية جديدة تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، حسب وسائل إعلام غربية.ويأتي هذا الإضراب، وهو الثاني خلال شهر واحد، بدعوة من أكبر اتحادات العمال في القطاعين العام والخاص.كما يتزامن الإضراب مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون الذي يتضمن التعديلات المقترحة على قوانين العمل، تمهيدا للتصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.ويقول محتجون إن الإصلاحات المقترحة ستقوض حقوق العمال وتزيد من الأعباء المعيشية، بينما ترى الحكومة أن الهدف منها هو تحديث سوق العمل وتحسين الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.ويسمح قانون العمل الجديد في اليونان بأن تكون مدة نوبات العمل 13 ساعة، إلى جانب أمور أخرى.
ويحتج العمال على خطة حكومية لإقرار إصلاحات عمالية جديدة تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص، حسب وسائل إعلام غربية.
ويأتي هذا الإضراب
، وهو الثاني خلال شهر واحد، بدعوة من أكبر اتحادات العمال في القطاعين العام والخاص.
كما يتزامن الإضراب مع مناقشة البرلمان لمشروع القانون الذي يتضمن التعديلات المقترحة على قوانين العمل، تمهيدا للتصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.
ويقول محتجون إن الإصلاحات المقترحة ستقوض حقوق العمال وتزيد من الأعباء المعيشية، بينما ترى الحكومة أن الهدف منها هو تحديث سوق العمل وتحسين الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويسمح قانون العمل الجديد في اليونان
بأن تكون مدة نوبات العمل 13 ساعة، إلى جانب أمور أخرى.