أمساليوم
بث مباشر
بوتين يقر مفهوم سياسة جديد للهجرة إلى روسيا حتى 2030
بوتين يقر مفهوم سياسة جديد للهجرة إلى روسيا حتى 2030
سبوتنيك عربي
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام... 15.10.2025
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
ونصت وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030"، على أن من بين الاتجاهات الأساسية في تنفيذ السياسة الجديدة زيادة اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي وباللغة الروسية داخل البلاد وخارجها.وجاء في الوثيقة: "تشمل الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تعزيز اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج، وضمان توافر الخدمات ذات الصلة". كما جاء أبرز بنود الوثيقة كالتالي:يشار إلى أن الخطة إلى تهدف تعزيز مكانة روسيا التعليمية والثقافية على الساحة الدولية، وتوسيع برامج جذب الطلاب الأجانب الموهوبين، باعتبارهم جزءاً من سياسة الهجرة المتوازنة التي تعتمدها موسكو حتى عام 2030.
https://sarabic.ae/20210923/روسيا-تطور-قانونا-جديدا-للهجرة-1050230704.html
الأخبار
ar_EG
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا

بوتين يقر مفهوم سياسة جديد للهجرة إلى روسيا حتى 2030

22:59 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 23:04 GMT 15.10.2025)
بوتين يوقع على وثيقة
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
© Sputnik . Mikhael Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، على مفهوم سياسة الهجرة في روسيا للفترة من عام 2026 حتى عام 2030، وكلف الحكومة بوضع خطة لتنفيذها قبل نهاية عام 2025 وضمان تعديلها في الوقت المناسب.
ونصت وثيقة "مفهوم سياسة الهجرة الحكومية لروسيا للفترة 2026-2030"، على أن من بين الاتجاهات الأساسية في تنفيذ السياسة الجديدة زيادة اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي وباللغة الروسية داخل البلاد وخارجها.
إنطلاق فعاليات معارض الجامعات الروسية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2021
روسيا تطور قانونا جديدا للهجرة
23 سبتمبر 2021, 10:39 GMT
وجاء في الوثيقة: "تشمل الاتجاهات الأساسية لتنفيذ سياسة الهجرة تعزيز اهتمام الشباب الأجانب النشطين بالتعليم الروسي ودراسة اللغة الروسية، بما في ذلك في الخارج، وضمان توافر الخدمات ذات الصلة".

كما جاء أبرز بنود الوثيقة كالتالي:

لم تؤثر الضغوط السياسية والاقتصادية من بعض الدول على روسيا بشكل جوهري على هيكل تدفقات الهجرة.
ديناميكية الهجرة مستقرة نسبيًا وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.
من المتوقع استمرار نمو عدد العمال المهاجرين حتى عام 2030 نتيجة الحاجة إلى اليد العاملة الأجنبية.
ظهور تحديات وتهديدات جديدة للأمن القومي يتطلب تطوير سياسة هجرة أكثر فعالية.
السياسة الجديدة يجب أن تكون منفتحة حتى على أولئك الذين غادروا البلاد، إذا أبدوا استعدادهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع الروسي.
ضرورة اتخاذ تدابير لزيادة مسؤولية أصحاب العمل في قضايا الهجرة.
ينبغي توفير الظروف لعودة سكان المناطق الجديدة الذين غادروا أثناء العملية العسكرية الخاصة.
يجب أن تشجع سياسة الهجرة انتقال الأجانب الذين يشاركون روسيا قيمها الروحية والأخلاقية التقليدية.
تتضمن السياسة آليات لاختيار الطلاب الأجانب الموهوبين للدراسة في الجامعات الروسية، مع تقييد إقامة المهاجرين العاطلين عن العمل.
بحلول عام 2030، يُتوقع خفض عدد المهاجرين غير الشرعيين ومستوى الجريمة بينهم.
تهدف السياسة إلى مساعدة المهاجرين على تعلم اللغة الروسية والتكيف مع القيم والمعايير المحلية.
تتضمن إجراءات لمنع تشكيل تجمعات عرقية أو متعددة أعراق مغلقة داخل المدن الروسية.
الطلب على العمالة الأجنبية منخفضة المهارة يرتبط بانخفاض التكاليف وضعف تنظيم العمل.
َ
يشار إلى أن الخطة إلى تهدف تعزيز مكانة روسيا التعليمية والثقافية على الساحة الدولية، وتوسيع برامج جذب الطلاب الأجانب الموهوبين، باعتبارهم جزءاً من سياسة الهجرة المتوازنة التي تعتمدها موسكو حتى عام 2030.
