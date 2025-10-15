https://sarabic.ae/20251015/رئيس-البرلمان-العراقي-سنشكل-لجنة-تحقيق-باغتيال-المرشح-صفاء-المشهداني-1106017620.html
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن "المجلس سيُشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملابسات جريمة مقتل المرشح صفاء المشهداني، بعد استهدافه بعبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".
وتعهد المشهداني، في بيان له، "بكشف الجهات المتورطة فيها وتقديمها إلى العدالة"، داعيًا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى "ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة، وتشكيل لجنة تتولى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وقُتل عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات البرلمانية عن "تحالف السيادة"، صفاء المشهداني، فجر اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.يشار إلى أن هذا الاغتيال هو الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستجرى في الـ11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ويخوض التحالف الانتخابات في عدد من المحافظات، أبرزها بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار.
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن "المجلس سيُشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملابسات جريمة مقتل المرشح صفاء المشهداني، بعد استهدافه بعبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".
وتعهد المشهداني، في بيان له، "بكشف الجهات المتورطة فيها وتقديمها إلى العدالة"، داعيًا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى "ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة، وتشكيل لجنة تتولى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم"، حسب وكالة
الأنباء العراقية - "واع".
وقُتل عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات البرلمانية عن "تحالف السيادة"، صفاء المشهداني، فجر اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.
يشار إلى أن هذا الاغتيال هو الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستجرى في الـ11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويعتبر "تحالف السيادة" من الأحزاب السنية المهمة، التي تخوض الانتخابات، ويتزعم الحزب خميس الخنجر، ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني.
ويخوض التحالف الانتخابات في عدد من المحافظات، أبرزها بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار.