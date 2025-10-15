‌‏رئيس البرلمان العراقي: سنشكل لجنة تحقيق باغتيال المرشح صفاء المشهداني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
‌‏رئيس البرلمان العراقي: سنشكل لجنة تحقيق باغتيال المرشح صفاء المشهداني
‌‏رئيس البرلمان العراقي: سنشكل لجنة تحقيق باغتيال المرشح صفاء المشهداني
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن "المجلس سيُشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملابسات جريمة مقتل المرشح صفاء المشهداني، بعد استهدافه... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T07:03+0000
2025-10-15T07:03+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1e/1096324545_0:17:1852:1059_1920x0_80_0_0_e163496579f80a6f4cae80546f136dc3.jpg
وتعهد المشهداني، في بيان له، "بكشف الجهات المتورطة فيها وتقديمها إلى العدالة"، داعيًا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى "ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة، وتشكيل لجنة تتولى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".وقُتل عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات البرلمانية عن "تحالف السيادة"، صفاء المشهداني، فجر اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.يشار إلى أن هذا الاغتيال هو الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستجرى في الـ11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.ويخوض التحالف الانتخابات في عدد من المحافظات، أبرزها بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار.
العراق
أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، أن "المجلس سيُشكل لجنة تحقيقية لمتابعة ملابسات جريمة مقتل المرشح صفاء المشهداني، بعد استهدافه بعبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي بغداد".
وتعهد المشهداني، في بيان له، "بكشف الجهات المتورطة فيها وتقديمها إلى العدالة"، داعيًا الحكومة والجهات الأمنية المختصة إلى "ضرورة القيام بالإجراءات التحقيقية اللازمة، وتشكيل لجنة تتولى التحقيق في هذه الجريمة البشعة، لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، لينالوا جزاءهم"، حسب وكالة الأنباء العراقية - "واع".
وقُتل عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات البرلمانية عن "تحالف السيادة"، صفاء المشهداني، فجر اليوم الأربعاء، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبته في منطقة الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد.
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
العراق يمنع استخدام الرقم 56 في الانتخابات.. ما القصة
9 أغسطس, 20:10 GMT
يشار إلى أن هذا الاغتيال هو الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية، التي ستجرى في الـ11 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويعتبر "تحالف السيادة" من الأحزاب السنية المهمة، التي تخوض الانتخابات، ويتزعم الحزب خميس الخنجر، ورئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني.
ويخوض التحالف الانتخابات في عدد من المحافظات، أبرزها بغداد وكركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى والأنبار.
