من بين الأنقاض... رياضيون في غزة يحولون الدمار إلى رسالة للعالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251015/1106027790.html
من بين الأنقاض... رياضيون في غزة يحولون الدمار إلى رسالة للعالم
من بين الأنقاض... رياضيون في غزة يحولون الدمار إلى رسالة للعالم
سبوتنيك عربي
باركور على الأنقاض، في مدينة غزة في فلسطين، في الـ 13 من أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن محاولة من رياضيي غزة للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات... 15.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-15T08:45+0000
2025-10-15T13:24+0000
العالم
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
رياضة
باركور
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106027959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1293665f96cc6e79da9e713e504d60d5.jpg
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106027959_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_f7dd1e38c447058f13ca31dc5c7336ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, رياضة, باركور
фото, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, رياضة, باركور

من بين الأنقاض... رياضيون في غزة يحولون الدمار إلى رسالة للعالم

08:45 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 15.10.2025)
تابعنا عبر
باركور على الأنقاض، في مدينة غزة في فلسطين، في الـ 13 من أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن محاولة من رياضيي غزة للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، قام فريق "سبوتنيك" بتجميع ألبوم من الصور، نعرض عليكم مجموعة منها.
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة. يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
1/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
2/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
3/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
4/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
5/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
6/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
7/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Anadolu/Hassan Jedi

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.

يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала