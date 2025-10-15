من بين الأنقاض... رياضيون في غزة يحولون الدمار إلى رسالة للعالم

رياضيون فلسطينيون شباب يؤدون حركات باركور بين أنقاض المباني المدمرة في منطقة المغراقة، عقب وقف إطلاق النار في مدينة غزة.
يستخدم الرياضيون رياضتهم للفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مستعرضين مهاراتهم البهلوانية وسط الأنقاض.
