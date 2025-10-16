https://sarabic.ae/20251016/إعلام-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يرجح-فتح-معبر-رفح-الأحد-المقبل-1106090496.html
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي يرجح فتح معبر رفح الأحد المقبل
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي يرجح فتح معبر رفح الأحد المقبل
سبوتنيك عربي
رجح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه هناك استعدادات تجري لفتحه. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T17:12+0000
2025-10-16T17:12+0000
2025-10-16T17:12+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083393315_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_24ca22c8b4758aaa5f06066e9f205bbb.jpg
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ساعر على هامش مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط، استضافته مدينة نابولي الإيطالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وبحسب وسائل الإعلام، لم يوضح ساعر، ما إذا كان المعبر سيتم فتحه لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد أو كليهما.ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ المصرية، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.لكن إسرائيل حاولت الضغط على حماس بالزعم أن الحركة لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتسليم الجثث، ولوحت باستخدام عقوبات أبرزها تضييق دخول المساعدات إلى القطاع.
https://sarabic.ae/20251010/إعلام-إسرائيلي-600-شاحنة-مساعدات-إنسانية-ستدخل-غزة-يوميا-1105824932.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/16/1083393315_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6486a6adafb900b308d65735d3892a82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي يرجح فتح معبر رفح الأحد المقبل
رجح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه هناك استعدادات تجري لفتحه.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ساعر على هامش مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط، استضافته مدينة نابولي الإيطالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
وبحسب وسائل الإعلام، لم يوضح ساعر، ما إذا كان المعبر سيتم فتحه لعبور المساعدات الإنسانية
أو الأفراد أو كليهما.
ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ المصرية، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين
الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.
لكن إسرائيل
حاولت الضغط على حماس بالزعم أن الحركة لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتسليم الجثث، ولوحت باستخدام عقوبات أبرزها تضييق دخول المساعدات إلى القطاع.