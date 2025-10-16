عربي
رجح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه هناك استعدادات تجري لفتحه. 16.10.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ساعر على هامش مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط، استضافته مدينة نابولي الإيطالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وبحسب وسائل الإعلام، لم يوضح ساعر، ما إذا كان المعبر سيتم فتحه لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد أو كليهما.ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ المصرية، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.لكن إسرائيل حاولت الضغط على حماس بالزعم أن الحركة لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتسليم الجثث، ولوحت باستخدام عقوبات أبرزها تضييق دخول المساعدات إلى القطاع.
إعلام: وزير الخارجية الإسرائيلي يرجح فتح معبر رفح الأحد المقبل

رجح وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه هناك استعدادات تجري لفتحه.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها ساعر على هامش مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط، استضافته مدينة نابولي الإيطالية، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
وبحسب وسائل الإعلام، لم يوضح ساعر، ما إذا كان المعبر سيتم فتحه لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد أو كليهما.
ومنذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ المصرية، والتوقيع عليه من الدول الضامنة وهي مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر، أطلقت حماس سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وسلمت إسرائيل جزءا من جثث القتلى، وقالت إنه يجري البحث عن باقي الجثث.
لكن إسرائيل حاولت الضغط على حماس بالزعم أن الحركة لم تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بتسليم الجثث، ولوحت باستخدام عقوبات أبرزها تضييق دخول المساعدات إلى القطاع.
