"بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح".. الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
"بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح".. الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، ويغلق الجيش... 16.10.2025
2025
"بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح".. الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة

13:38 GMT 16.10.2025 (تم التحديث: 13:57 GMT 16.10.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatبالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
تتعرض الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات المتكررة، والعلميات العسكرية للجيش الإسرائيلي في مدن وقرى ومخيمات الفلسطينيين، ويغلق الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، ويفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها بحواجز وبوابات عسكرية وسواتر ترابية.
وخلال عامين تحولت الضفة الغربية إلى جبهة قتال رئيسية متصاعدة، وقالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: "الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 20 ألف مواطن في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية".

التنكيل بالفلسطينيين أثناء اقتحامات الضفة

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، شهدت الضفة الغربية لغاية شهر سبتمبر/أيلول 2025 ما يقرب من 7,500 عملية اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدات وقرى فلسطينية، أي ما يمثل زيادة بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وكشفت هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أنَ الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا خلال شهر سبتمبر الماضي 1215 اعتداء في الضفة الغربية، وتنوعت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، والاستيلاء على ممتلكات فلسطينية، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراض، واقتلاع أشجار.
© Sputnik . Ajwad Jradatبالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي منطقة الخرسة جنوبي الخليل، وأثناء عمل الشاب عبد الهادي مشارقة، (18عاما) داخل مخبز، تفاجأ باقتحام الجيش الإسرائيلي لمكان عمله، حيث قاموا بالتفتيش ومن ثم الاعتداء عليه لمدة 10دقائق، وقد وثقت كاميرات المراقبة عملية الاقتحام والاعتداء.
ويروي الشاب مشارقة لـ"سبوتنيك" تفاصيل ما حدث معه، في الساعة 4 فجرا، حيث قام الجنود الإسرائيليون بتفتيشيه وفحص هويتيه، ثم تفتيش هاتفه، واعتدوا عليه بالضرب المبرح، وكانت تلك الحادثة لها أثرها النفسي الكبير عليه.
© Sputnik . Ajwad Jradatبالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال عبد الهادي مشارقة لوكالة "سبوتنيك": "أنا أعمل في مخبز، ونبدأ عملنا كل يوم قبل طلوع الشمس، وفي الجهة المقابلة للمخبز يتواجد برج عسكري إسرائيلي، وهم يعلمون أننا نعمل كل يوم هنا، وقبل عدة أيام اقتحام الجيش المخبز، وعندما قاموا بتفتيش الهاتف وجدوا صورة للمسجد الأقصى، فاعتدوا عليَّ وضربوني بقسوة، ولمدة 10 دقائق تقريبا، وكنت لا أستطيع الحركة، لأنهم كانوا يصوبون بنادقهم نحوي".
وأشار عبد الهادي إلى أنَ المخبز الذي يعمل فيه، كان في منطقة أخرى قريبة من طريق المستوطنين، وبسبب الاعتداءات المتكررة، تم نقل المخبز إلى هذا الموقع الجديد، لكن الاعتداءات لم تتوقف، والجيش الإسرائيلي يمارس التنكيل بالمواطنين خلال الاقتحامات.
© Sputnik . Ajwad Jradatبالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف مشارقة: "بعد الاعتداء بقيت ملقى على الأرض لفترة، ثم جاء الجيران وساعدوني للوصول إلى المشفى، فقد تعرضت لإصابة في كتفي ويدي، وبقيت عدة أيام في البيت، لكن الأثر النفسي ما زال يؤذيني، فقد شعرت بالقهر لأني لم أستطع فعل شيء، ولأنهم اعتدوا عليَّ بدون سبب، فقط لأنهم وجدوا صورة للمسجد الأقصى في هاتفي".
ويشير حسين مشارقة صاحب المخبز الذي يعمل فيه الشاب عبد الهادي مشارقة، إلى أنَ الاعتداءات على المنطقة زادت وبشكل كبير من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، خاصة بعد بناء البرج العسكري في منطقة قريبة من البلدة.
وقال حسين مشارقة لـ"سبوتنيك": "كنا نعاني من اعتداءات متواصلة، عندما كان المخبز بالقرب من المستوطنين، ثم قمنا بنقله إلى هنا، وظننا أننا انتقلنا من منطقة غير أمنة إلى منطقة نشعر فيها بالأمان، لكن يبدو أنه لا يوجد في الضفة الغربية منطقة أمنة، والاعتداء الذي تعرض له عبد الهادي ليس أول اعتداء، ففي هذه المنطقة الجميع يتعرضون للاعتداءات، ولا يسلم التجار والعمال وجميع سكان المنطقة من التنكيل والضرب".
وأضاف: "وفي مقابل هذه الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة، نحن نختار البقاء وليس لنا خيار أخر، سنعمل ونبني ونبقى في وطننا، ونحاول أن نواجه ببقائنا وصمودنا جميع العقبات التي يضعها الاحتلال أمامنا سواء بالتضيق أو الاعتداء، أو خنق الاقتصاد الفلسطيني وحياة المواطن".
وأكد هشام الشرباتي الباحث في حقوق الإنسان أنَ الضفة الغربية تواجه أوضاع صعبة بعدما تحولت كسجن كبير، في ظل تصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وكل ما يمارس من تنكيل ودمار في الضفة الغربية يتناقض مع حقوق الإنسان.
وقال الباحث في حقوق الإنسان هشام الشرباتي لوكالة "سبوتنيك": "دولة الاحتلال من خلال الإجراءات التي تقوم بها، سواء على الحواجز والبوابات، أو من خلال المداهمات اليومية، تنتهك الحق الفلسطيني في الصحة والسلامة البدنية، ويمارس جيش الاحتلال التعذيب بحق المواطنين، في وقت تعلم فيه دولة الاحتلال أنَّ من واجبها سلامة المواطنين الذين يعيشون تحت سلطة الاحتلال، وما يقوم به جيش الاحتلال يتناقض بشكل كبير مع التزامات دولة الاحتلال التي وقعت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
© Sputnik . Ajwad Jradatبالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي قرية الطبقة جنوب مدينة دورا جنوبي مدينة الخليل، أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الشاب وديع حمدان، عندما كان يقف أمام منزل عائلته، مما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة في القدم.
وقال سمير حمدان والد الشاب وديع لـ "سبوتنيك": "اقتحم جيش الاحتلال البلدة في ساعات الليل، ثم أطلق النار باتجاه وديع عندما كان يقف أمام المنزل، ولم يكن يفعل شيء، وتقريبا أطلق على ابني 30 رصاصة، أصابه ثلاثة منها في منطقة القدم اليسرى، وكان جيش الاحتلال يتعمد القتل بدون تردد، ويستهدف المدنيين بشكل مباشر".
© Sputnik . Ajwad Jradatبالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
بالرصاص والتنكيل والضرب المبرح: الجيش الإسرائيلي يمعن في قمع الفلسطينيين خلال مداهمات الضفة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف: "ابني وديع ترك ينزف لمدة ساعة، ولم يسمح جيش الاحتلال طيلة هذه الفترة من وصول الإسعاف، وهذا أدى إلى تفاقم حالته الصحية، وبعد نقله إلى المشفى بمدينة الخليل، أخبرني الأطباء بضرورة بتر قدمه اليسرى، والحمد لله، سيعيش بقدم واحدة وهذا أفضل من الموت".
وعلى سرير الألم والبتر، يحاول وديع تقبل ما حدث، وبكلمات قليلة يروي لـ "سبوتنيك"، كيف تغيرت حياته وخسر قدمه في لحظة.
ويقول: "لقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص وأصابني في قدمي، وكانوا يستهدفون الأطفال والمدنيين، وحتى إذا لم تكن تفعل شيء أو مجرد وجودك في المكان الذي يقتحمونه فأنت هدف بالنسبة لهم، ويجب أطلاق الرصاص عليك، ولقد طلبت من الجنود بعد إصابتي أن يسمحوا لسيارة الإسعاف بالوصول إلي، أو يسمحوا لعائلتي بنقلي إلى المشفى، لكنهم كانوا يقولون لي: نريد أن تنزف حتى الموت، وهذا ما حدث على مدار ساعة، ولكن الله شاء لي أن أعيش، والحمد لله".
وتتصاعد اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بحق المواطنين بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويضاف إلى الاعتداء الجسدي على الفلسطينيين، الاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والقيود على حرية الحركة، والاستمرار بالمشاريع الاستيطانية التي تهدد وجود الدولة الفلسطينية.
