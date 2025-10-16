https://sarabic.ae/20251016/خطة-الحكومة-الفلسطينية-لإعادة-إعمار-غزة-1106089368.html
خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن خطة إعمار غزة ستتم عبر ثلاث مراحل خلال مدة 5 سنوات، وذلك بتكلفة نحو 100 مليار دولار، مؤكدا أن مصر ستنظم الشهر... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن خطة إعمار غزة ستتم عبر ثلاث مراحل خلال مدة 5 سنوات، وذلك بتكلفة نحو 100 مليار دولار، مؤكدا أن مصر ستنظم الشهر المقبل مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.