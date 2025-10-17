بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بعد احتجاجات دامية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/-بيرو-تعلن-حالة-الطوارئ-في-ليما-بعد-احتجاجات-دامية-1106098111.html
بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بعد احتجاجات دامية
بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بعد احتجاجات دامية
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة بيرو فرض حالة الطوارئ على العاصمة ليما بعد احتجاجات واسعة، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص، حسبما صرح رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز. 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T04:24+0000
2025-10-17T04:25+0000
بيرو
حالة الطوارئ
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072497484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87b5d68fa1c74422303a7aaba157e60a.jpg
وقال ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.وبدأت الاحتجاجات المبكرة يوم الخميس في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.
https://sarabic.ae/20230120/تعليق-عمل-مطارين-في-بيرو-بسبب-استمرار-الاحتجاجات-1072491335.html
بيرو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072497484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_37fb33aed10c75b93b58085a7c6778aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بيرو, حالة الطوارئ, العالم, أخبار العالم الآن
بيرو, حالة الطوارئ, العالم, أخبار العالم الآن

بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بعد احتجاجات دامية

04:24 GMT 17.10.2025 (تم التحديث: 04:25 GMT 17.10.2025)
© AP Photo / Martin Mejiaاحتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023.
احتجاجات مناهضة للحكومة في وسط مدينة ليما، بيرو، 19 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Martin Mejia
تابعنا عبر
أعلنت حكومة بيرو فرض حالة الطوارئ على العاصمة ليما بعد احتجاجات واسعة، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص، حسبما صرح رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز.
وقال ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.
مؤيدو الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو، بيرو، 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
تعليق عمل مطارين في بيرو بسبب استمرار الاحتجاجات
20 يناير 2023, 02:51 GMT
وبدأت الاحتجاجات المبكرة يوم الخميس في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".
وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.
وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.
وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.
وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".
وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.
