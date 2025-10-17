https://sarabic.ae/20251017/-بيرو-تعلن-حالة-الطوارئ-في-ليما-بعد-احتجاجات-دامية-1106098111.html
بيرو تعلن حالة الطوارئ في ليما بعد احتجاجات دامية
وقال ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.وبدأت الاحتجاجات المبكرة يوم الخميس في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.
أعلنت حكومة بيرو فرض حالة الطوارئ على العاصمة ليما بعد احتجاجات واسعة، أسفرت عن إصابة أكثر من 100 شخص، حسبما صرح رئيس الوزراء إرنستو ألفاريز.
وقال ألفاريز إن إعلان الطوارئ لن يكون "إجراءً شكليًا بلا فائدة"، مؤكدًا أن الحكومة أعدت حزمة كاملة من الإجراءات سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، مع إمكانية فرض حظر تجوال.
وبدأت الاحتجاجات المبكرة يوم الخميس في وسط ليما، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة وأشعلوا النيران في القمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وفق مراسل وكالة "سبوتنيك".
وكانت المطالب الرئيسة للمتظاهرين تشمل رحيل الرئيس الجديد خوسيه جيري وأعضاء الكونغرس الحالي، معتبرين أن السلطات التنفيذية والتشريعية متورطة في قضايا فساد وتسعى للسيطرة على القضاء والنيابة العامة والمحكمة الدستورية.
وأفاد مكتب الأمين العام لحقوق المواطنين أن شخصًا واحدًا قُتل وأصيب 102 آخرون، بينهم 24 مدنيًا و78 من رجال الأمن.
وأكدت السلطات أن المتظاهر القتيل في وسط العاصمة لقي مصرعه إثر إطلاق نار من قبل أحد عناصر الشرطة، فيما يوجد أحد المصابين برصاصة في الرأس في حالة غيبوبة بمستشفى رئيس الأساقفة لوايزا.
وعبر الرئيس جيري عن أسفه لمقتل شخص على منصة "إكس" مؤكّدًا أن الحادث سيتم التحقيق فيه "موضوعيًا"، واعتبر أن العنف مصدره "مجرمون تسللوا إلى مظاهرة سلمية لإثارة الفوضى".
وتعد احتجاجات الأربعاء اختبارًا حاسمًا
للرئاسة الجديدة لجيري، الذي وعد بوضع مكافحة الجريمة على رأس أولوياته، لكنه يواجه أيضًا فضائح شخصية تشمل اتهامات بالفساد وقضية اعتداء جنسي تم إيقافها لاحقًا، فيما نال الكونغرس السابق برئاسته تقييمات منخفضة مشابهة.