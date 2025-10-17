الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار

بعد توقف عجلة الحرب الطاحنة في قطاع غزة، بدأت عائلة "الغصين" بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة.