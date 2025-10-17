الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار

عربي
بوتين يطلع أوربان على المحاور الرئيسية لمحادثته مع ترامب- الكرملين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/1106117510.html
الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار
الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار
سبوتنيك عربي
بعد توقف عجلة الحرب الطاحنة في قطاع غزة، بدأت عائلة "الغصين" بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-17T11:21+0000
2025-10-17T11:21+0000
صور
ألبومات
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
حول العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106117679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3b0e8cb8567d5e8bdfd03dbc0e173ed.jpg
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/11/1106117679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7cd74aaaf104a70c12f1ca12f617c3ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, ألبومات, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, حول العالم, العالم العربي
фото, صور, ألبومات, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, حول العالم, العالم العربي

الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار

11:21 GMT 17.10.2025
تابعنا عبر
بعد توقف عجلة الحرب الطاحنة في قطاع غزة، بدأت عائلة "الغصين" بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة.
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
1/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
4/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

عائلة &quot;الغصين&quot; تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي &quot;الشيخ رضوان&quot; شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة - سبوتنيك عربي
6/6
© Getty Images / Anadolu/Saeed M. M. T. Jaras

عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала