الغزيون يكافحون لإعادة بناء منازلهم بعد الدمار
بعد توقف عجلة الحرب الطاحنة في قطاع غزة، بدأت عائلة "الغصين" بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
بعد توقف عجلة الحرب الطاحنة في قطاع غزة، بدأت عائلة "الغصين" بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمالي مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة.
عائلة "الغصين" تبدأ بإعادة بناء منزلها المدمر في حي "الشيخ رضوان" شمال مدينة غزة، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المدينة
