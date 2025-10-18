https://sarabic.ae/20251018/أول-قطار-سياحي-يعمل-بالهيدروجين-في-الصين-1106140941.html
أول قطار سياحي يعمل بالهيدروجين في الصين
كُشف النقاب في الصين عن أول قطار سياحي ثقافي يعمل بالهيدروجين، وهو مزود بنظام وقود هيدروجيني خالٍ من انبعاثات الكربون ويعمل دون أسلاك علوية. 18.10.2025, سبوتنيك عربي
كُشف النقاب في الصين عن أول قطار سياحي ثقافي يعمل بالهيدروجين، وهو مزود بنظام وقود هيدروجيني خالٍ من انبعاثات الكربون ويعمل دون أسلاك علوية.
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Yao
الجزء الخارجي من أول قطار سياحي يعمل بالهيدروجين في مقاطعة جيلين الصينية
© Getty Images / VCG
الجزء الداخلي من أول قطار سياحي يعمل بالهيدروجين في مقاطعة جيلين الصينية
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Yao
رجل يلتقط صورة لأول قطار سياحي يعمل بالهيدروجين في مقاطعة جيلين الصينية
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Yao
سائق يوضح كيفية تشغيل أول قطار سياحي يعمل بالهيدروجين في مقاطعة جيلين الصينية
© Getty Images / VCG
الجزء الخارجي من أول قطار سياحي يعمل بالهيدروجين في مقاطعة جيلين الصيينية
© Getty Images / VCG/China News Service/Zhang Yao
أول قطار سياحي يعمل بالهيدروجين في مقاطعة جيلين الصينية
