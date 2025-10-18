https://sarabic.ae/20251018/الرئيس-الفرنسي-السابق-ساركوزي-يقضي-عقوبته-في-الحبس-الانفرادي-1106162633.html
الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي يقضي عقوبته في الحبس الانفرادي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الفرنسي السابق المدان نيكولا ساركوزي سيقضي عقوبته في زنزانة حبس انفرادي بسجن سانتي بباريس.
في 25 سبتمبر/أيلول، حكمت محكمة في باريس على ساركوزي بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007، وسيبدأ الرئيس السابق قضاء عقوبته في 21 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي وقت سابق من اليوم، دعا لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق، إلى مظاهرة دعم لوالده في اليوم الأول من سجنه
.
بدأ التحقيق عام 2012 بعد أن نشرت صحيفة ميديابارت الفرنسية الاستقصائية وثائق أشارت إلى تحويل السلطات الليبية 50 مليون يورو (٥٨ مليون دولار) لحملة ساركوزي الرئاسية.
في عام 2021، حُكم على ساركوزي بالسجن لمدة عام بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012، إلا أن الرئيس السابق استأنف الحكم.
شغل ساركوزي منصب رئيس فرنسا من عام 2007 إلى 2012.