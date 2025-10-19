https://sarabic.ae/20251019/إعلام-النمسا-ستدعم-الحزمة-التاسعة-عشرة-من-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1106163271.html
إعلام: النمسا ستدعم الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا
أفادت وكالة الأنباء النمساوية، نقلاً عن وزارة الخارجية النمساوية، بأن النمسا ستدعم الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا خلال اجتماع وزراء
وكان موقع "EUobserver" الإخباري قد ذكر، يوم الأربعاء، أن ممثلي الدول الدائمين في الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، بسبب اعتراضات من النمسا وسلوفاكيا.وأضاف التقرير أن جدول أعمال اجتماع لوكسمبورغ سيتناول، إلى جانب الوضع في أوكرانيا، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك العقوبات المحتملة ضد إسرائيل.وستُمثَّل النمسا في الاجتماع بواسطة وزير الدولة زيب شيلهورن.وقد أكدت روسيا مراراً أنها قادرة على التكيف مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، واتهمت الغرب بانعدام الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات.وانتقد بعض المسؤولين الغربيين فعالية هذه الإجراءات، بينما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيراً إلى أن العقوبات وجّهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأسره.
أفادت وكالة الأنباء النمساوية، نقلاً عن وزارة الخارجية النمساوية، بأن النمسا ستدعم الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في لوكسمبورغ في 20 أكتوبر.
وكان موقع "EUobserver" الإخباري قد ذكر، يوم الأربعاء، أن ممثلي الدول الدائمين في الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الجديدة ضد روسيا، بسبب اعتراضات من النمسا وسلوفاكيا.
وأضاف التقرير أن جدول أعمال اجتماع لوكسمبورغ سيتناول، إلى جانب الوضع في أوكرانيا
، الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك العقوبات المحتملة ضد إسرائيل.
وستُمثَّل النمسا في الاجتماع بواسطة وزير الدولة زيب شيلهورن.
وقد أكدت روسيا مراراً أنها قادرة على التكيف مع الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، واتهمت الغرب بانعدام الشجاعة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات.
وانتقد بعض المسؤولين الغربيين فعالية هذه الإجراءات، بينما صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تمثل استراتيجية طويلة الأمد للغرب، مشيراً إلى أن العقوبات وجّهت ضربة قاسية للاقتصاد العالمي بأسره.