امتد للطابق لـ 25.. حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في هونغ كونغ ..فيديو
© Photo / https://x/XNews24_7حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في هونغ كونغ
© Photo / https://x/XNews24_7
اندلع حريق ضخم في برج "تشيناكيم" بمنطقة سنترال في هونغ كونغ مساء السبت، مما أجبر العشرات على الفرار ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى.
وتم رفع حالة الإنذار إلى الدرجة الثالثة بعد وقت قصير من اندلاع النيران في السقالة الخارجية للمبنى الواقع على طريق "كونوت سنترال" حوالي الساعة 4:30 مساءً، بحسب وسائل اعلام محلية.
تصاعد الدخان بكثافة، وأدت النيران إلى إغلاق مسارات عدة طرق رئيسية، بما في ذلك كونوت رود ودي فو سنترال، وأثرت على خدمات السكك الحديدية والترام في المنطقة.
A scaffold outside Chinachem Tower in Hong Kong’s Central District caught fire 18-10-25. 3 people trapped in an elevator and one person in a store were rescued. At least four people were hospitalized, dozens were evacuated.pic.twitter.com/tN7X8fhJFN— Global News (@Global_news_s24) October 18, 2025
وأصيب أربعة أشخاص، بينهم رجل علق في مصعد، حيث نقل رجل بجروح في الرأس ورجلان وامرأة بسبب استنشاق الدخان إلى المستشفى. وأوضحت التقارير أن رجلين لا يزالان في حالة حرجة بسبب صعوبات في التنفس، بينما حالتي شخصين آخرين مستقرة.
وقال نائب قائد فرقة الإطفاء، لو شوي سانغ، في تصريح صحفي: "يعمل فريق التحقيق على تحديد سبب اندلاع الحريق وسرعة انتشاره، مشيرا إلى أنه "عندما وصلنا إلى موقع الحادث، كانت "السقالة" قد احترقت بالكامل تقريبا، وهذا أحد الاتجاهات الرئيسية في تحقيقنا".
ووفقا لوسائل الإعلام فإنه تم احتواء الحريق جزئيًا بحلول الساعة 5:46 مساء، والسيطرة عليه تمامًا بحلول الساعة 7 مساءً، فيما تم إخماده بشكل كامل بحلول الساعة 9:13 مساءً.