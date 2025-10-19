https://sarabic.ae/20251019/تقارير-نحو-42-مليون-أمريكي-قد-يفقدون-المساعدات-الغذائية-في-نوفمبر-بسبب-الإغلاق-الحكومي-1106163167.html
تقارير: نحو 42 مليون أمريكي قد يفقدون المساعدات الغذائية في نوفمبر بسبب الإغلاق الحكومي
تقارير: نحو 42 مليون أمريكي قد يفقدون المساعدات الغذائية في نوفمبر بسبب الإغلاق الحكومي
سبوتنيك عربي
أفادت شبكة "سي إن إن"، أن نحو 42 مليون أمريكي قد يفقدون إعاناتهم الغذائية ابتداءً من شهر نوفمبر، بسبب استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية. 19.10.2025
وأوضحت الشبكة، يوم السبت، أن واحداً من كل ثمانية أمريكيين يتلقى مساعدات غذائية من خلال برنامج المساعدة الغذائية التكميلي(SNAP)، الذي يقدّم قسائم غذائية للمحتاجين. ويبلغ متوسط قيمة المساعدة الشهرية 188 دولاراً للشخص الواحد، بحسب التقرير.بدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر، غير أن الكونغرس فشل في إقرار الميزانية، ما أدى إلى شلل عمل العديد من الوكالات الحكومية التي تعتمد تمويلها مباشرة على الكونغرس، وهو أمر متكرر في التاريخ الأمريكي.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقاً أنه قد يستخدم الإغلاق الحكومي وسيلةً لفرض تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين والرواتب، محملاً الديمقراطيين مسؤولية المأزق المالي، فيما يستغل البيت الأبيض — بحسب التقرير — الوضع الحالي لإلغاء بعض البرامج التي لا تحظى بقبول الجمهوريين.
