"لا للملوك"... صور من الاحتجاجات في أمريكا

آلاف المتظاهرين يتظاهرون في ساحة "تايمز سكوير" خلال احتجاجات "لا للملوك" في مدينة نيويورك.
محاولة الشرطة الأمريكية تفريق المتظاهرين خلال الاحتجاج في لوس أنجلوس.
متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية خلال احتجاجات "لا للملوك" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.
أشخاص على السقالات يشاهدون احتجاجات "لا للملوك" في مانهاتن، مدينة نيويورك.
يقف متظاهر مناهض لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية يرتدي بدلة قابلة للنفخ ضمن سحابة من الغاز المسيل للدموع خارج مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند بولاية أوريغون.
المشاركون في احتجاجات "لا للملوك" المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك.
تجمع المتظاهرين في حديقة على شاطئ البحر خلال احتجاجات "لا للملوك" في بورتلاند بولاية أوريغون.
أغلق أحد ضباط إنفاذ القانون شارعًا بالقرب من مركز الاحتجاز المدني في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "لا للملوك" يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. (صورة من "أسوشيتد برس/إيثان سووب")
مشاركون في احتجاجات "لا للملوك" المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك.
