"لا للملوك"... صور من الاحتجاجات في أمريكا
"لا للملوك"... صور من الاحتجاجات في أمريكا
شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة... 19.10.2025
الولايات المتحدة الأمريكية
ملوك
صور
الولايات المتحدة الأمريكية
"لا للملوك"... صور من الاحتجاجات في أمريكا

13:27 GMT 19.10.2025
تابعنا عبر
شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث، جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الموثقة للمظاهرات المليونية.
© AP Photo / Olga Fedorova

آلاف المتظاهرين يتظاهرون في ساحة "تايمز سكوير" خلال احتجاجات "لا للملوك" في مدينة نيويورك.

آلاف المتظاهرين يتظاهرون في ساحة &quot;تايمز سكوير&quot; خلال احتجاجات &quot;لا للملوك&quot; في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
1/9
© AP Photo / Olga Fedorova

آلاف المتظاهرين يتظاهرون في ساحة "تايمز سكوير" خلال احتجاجات "لا للملوك" في مدينة نيويورك.

© AP Photo / Ethan Swope

محاولة الشرطة الأمريكية تفريق المتظاهرين خلال الاحتجاج في لوس أنجلوس.

محاولة الشرطة الأمريكية تفريق المتظاهرين خلال الاحتجاج في لوس أنجلوس. - سبوتنيك عربي
2/9
© AP Photo / Ethan Swope

محاولة الشرطة الأمريكية تفريق المتظاهرين خلال الاحتجاج في لوس أنجلوس.

© Getty Images / Caylo Seals

متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية خلال احتجاجات "لا للملوك" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية خلال احتجاجات &quot;لا للملوك&quot; في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. - سبوتنيك عربي
3/9
© Getty Images / Caylo Seals

متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية خلال احتجاجات "لا للملوك" في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

© Getty Images / Spencer Platt

أشخاص على السقالات يشاهدون احتجاجات "لا للملوك" في مانهاتن، مدينة نيويورك.

أشخاص على السقالات يشاهدون احتجاجات &quot;لا للملوك&quot; في مانهاتن، مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
4/9
© Getty Images / Spencer Platt

أشخاص على السقالات يشاهدون احتجاجات "لا للملوك" في مانهاتن، مدينة نيويورك.

© Getty Images / Mathieu Lewis-Rolland

يقف متظاهر مناهض لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية يرتدي بدلة قابلة للنفخ ضمن سحابة من الغاز المسيل للدموع خارج مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند بولاية أوريغون.

يقف متظاهر مناهض لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية يرتدي بدلة قابلة للنفخ ضمن سحابة من الغاز المسيل للدموع خارج مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند بولاية أوريغون. - سبوتنيك عربي
5/9
© Getty Images / Mathieu Lewis-Rolland

يقف متظاهر مناهض لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية يرتدي بدلة قابلة للنفخ ضمن سحابة من الغاز المسيل للدموع خارج مبنى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في بورتلاند بولاية أوريغون.

© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في احتجاجات "لا للملوك" المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك.

المشاركون في احتجاجات &quot;لا للملوك&quot; المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في احتجاجات "لا للملوك" المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك.

© AP Photo / Jenny Kane

تجمع المتظاهرين في حديقة على شاطئ البحر خلال احتجاجات "لا للملوك" في بورتلاند بولاية أوريغون.

تجمع المتظاهرين في حديقة على شاطئ البحر خلال احتجاجات &quot;لا للملوك&quot; في بورتلاند بولاية أوريغون. - سبوتنيك عربي
7/9
© AP Photo / Jenny Kane

تجمع المتظاهرين في حديقة على شاطئ البحر خلال احتجاجات "لا للملوك" في بورتلاند بولاية أوريغون.

© AP Photo / Ethan Swope

أغلق أحد ضباط إنفاذ القانون شارعًا بالقرب من مركز الاحتجاز المدني في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "لا للملوك" يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. (صورة من "أسوشيتد برس/إيثان سووب")

أغلق أحد ضباط إنفاذ القانون شارعًا بالقرب من مركز الاحتجاز المدني في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج &quot;لا للملوك&quot; يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. (صورة من &quot;أسوشيتد برس/إيثان سووب&quot;) - سبوتنيك عربي
8/9
© AP Photo / Ethan Swope

أغلق أحد ضباط إنفاذ القانون شارعًا بالقرب من مركز الاحتجاز المدني في وسط مدينة لوس أنجلوس خلال احتجاج "لا للملوك" يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025. (صورة من "أسوشيتد برس/إيثان سووب")

© Sputnik . Alexei Alekseyev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في احتجاجات "لا للملوك" المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك.

مشاركون في احتجاجات &quot;لا للملوك&quot; المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Alexei Alekseyev
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في احتجاجات "لا للملوك" المناهضة للحكومة في مدينة نيويورك.

