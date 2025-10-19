"لا للملوك"... صور من الاحتجاجات في أمريكا

شارك 7 ملايين شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "لا للملوك" الثانية ضد الرئيس دونالد ترامب، مسجلين بذلك أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس في السلطة في التاريخ الحديث، جمع فريق وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الموثقة للمظاهرات المليونية.