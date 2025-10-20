https://sarabic.ae/20251020/عضو-المكتب-السياسي-لحماس-لـ-سبوتنيك-سنعمل-مع-جميع-الفصائل-الفلسطينية-على-رؤية-وطنية-موحدة-1106212189.html

عضو المكتب السياسي لحماس لـ "سبوتنيك": سنعمل مع جميع الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية موحدة

عضو المكتب السياسي لحماس لـ "سبوتنيك": سنعمل مع جميع الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية موحدة

سبوتنيك عربي

كشف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، تفاصيل عن رؤية الحركة للمرحلة المقبلة في قطاع غزة وتصورها بشأن إدارة... 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T23:15+0000

2025-10-20T23:15+0000

2025-10-20T23:15+0000

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حركة حماس

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/1b/1082534426_87:0:1193:622_1920x0_80_0_0_ab300c963494d8fd714e6b375d369a2a.jpg

جاء ذلك في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، قال فيها إن الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنقسم في جوهرها إلى شقين رئيسيين أولهما يتعلق بإنهاء الحرب ووقف العدوان، والثاني يتصل باليوم التالي وترتيبات ما بعد الحرب.وتابع: "أما الشق الثاني فهو قضية وطنية جامعة لا يمكن لحركة واحدة أن تبت فيها بمفردها، بل تحتاج إلى توافق وطني شامل ومشاركة كل القوى الفلسطينية، خصوصا وأنها تطرح قضايا ذات أبعاد استراتيجية".وأردف: "نحن منفتحون على أي مفاوضات مقبلة، ولم نقدم مواقف مسبقة، لكن العنصر الحاسم في أي جولة قادمة هو وجود إرادة إسرائيلية حقيقية للالتزام بما تتفق عليه، وأن توقف الحرب بشكل نهائي، ويحقق المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة.بالعيش الكريم فوق أرضه، وأن تقام الدولة الفلسطينية".واستطرد: "أما بالنسبة لنا، فموقفنا ثابت وهو أن "الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يحكم نفسه بنفسه، بدون وصاية من أحد، وأن تتوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وتابع: "تملك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصورا كاملا للمرحلة القادمة ليس في قطاع غزة فحسب، بل في غزة والضفة الغربية معا. وسنعمل مع جميع الفصائل والمكوّنات الفلسطينية على بلورة رؤية وطنية موحدة تقوم على حقوق شعبنا وعلى التوافق الداخلي، بحيث نواجه التهديدات بكتلة فلسطينية واحدة".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية، وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في المدينة المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20251020/ترامب-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-لا-يزال-ساري-المفعول---عاجل-1106191252.html

https://sarabic.ae/20251019/حماس-ترد-على-اتهامات-واشنطن-لها-بشأن-انتهاك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1106165657.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, حصري