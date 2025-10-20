https://sarabic.ae/20251020/عضو-المكتب-السياسي-لحماس-لـ-سبوتنيك-سنعمل-مع-جميع-الفصائل-الفلسطينية-على-رؤية-وطنية-موحدة-1106212189.html
عضو المكتب السياسي لحماس لـ "سبوتنيك": سنعمل مع جميع الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية موحدة
كشف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، تفاصيل عن رؤية الحركة للمرحلة المقبلة في قطاع غزة وتصورها بشأن إدارة...
جاء ذلك في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك"، قال فيها إن الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنقسم في جوهرها إلى شقين رئيسيين أولهما يتعلق بإنهاء الحرب ووقف العدوان، والثاني يتصل باليوم التالي وترتيبات ما بعد الحرب.وتابع: "أما الشق الثاني فهو قضية وطنية جامعة لا يمكن لحركة واحدة أن تبت فيها بمفردها، بل تحتاج إلى توافق وطني شامل ومشاركة كل القوى الفلسطينية، خصوصا وأنها تطرح قضايا ذات أبعاد استراتيجية".وأردف: "نحن منفتحون على أي مفاوضات مقبلة، ولم نقدم مواقف مسبقة، لكن العنصر الحاسم في أي جولة قادمة هو وجود إرادة إسرائيلية حقيقية للالتزام بما تتفق عليه، وأن توقف الحرب بشكل نهائي، ويحقق المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة.بالعيش الكريم فوق أرضه، وأن تقام الدولة الفلسطينية".واستطرد: "أما بالنسبة لنا، فموقفنا ثابت وهو أن "الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يحكم نفسه بنفسه، بدون وصاية من أحد، وأن تتوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".وتابع: "تملك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصورا كاملا للمرحلة القادمة ليس في قطاع غزة فحسب، بل في غزة والضفة الغربية معا. وسنعمل مع جميع الفصائل والمكوّنات الفلسطينية على بلورة رؤية وطنية موحدة تقوم على حقوق شعبنا وعلى التوافق الداخلي، بحيث نواجه التهديدات بكتلة فلسطينية واحدة".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس في شرم الشيخ المصرية، وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في المدينة المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.
2025
الأخبار
عضو المكتب السياسي لحماس لـ "سبوتنيك": سنعمل مع جميع الفصائل الفلسطينية على رؤية وطنية موحدة
كشف موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ورئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة، تفاصيل عن رؤية الحركة للمرحلة المقبلة في قطاع غزة وتصورها بشأن إدارة القطاع سياسيا وأمنيا.
جاء ذلك في تصريحات حصرية لـ"سبوتنيك
"، قال فيها إن الخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنقسم في جوهرها إلى شقين رئيسيين أولهما يتعلق بإنهاء الحرب ووقف العدوان، والثاني يتصل باليوم التالي وترتيبات ما بعد الحرب.
وقال أبو مرزوق: "نحن في حركة حماس تشاورنا مع مختلف الفصائل والشخصيات والمكونات الفلسطينية، وكذلك الدول الصديقة، وخلصنا إلى توافق حول الشق الأول المتعلق بوقف الحرب، وتقديم المساعدات والانسحاب من القطاع والتبادل، وقد تحقق ذلك فعلا في شرم الشيخ بمصر".
وتابع: "أما الشق الثاني فهو قضية وطنية جامعة لا يمكن لحركة واحدة أن تبت فيها بمفردها، بل تحتاج إلى توافق وطني شامل ومشاركة كل القوى الفلسطينية، خصوصا وأنها تطرح قضايا ذات أبعاد استراتيجية".
وأردف: "نحن منفتحون على أي مفاوضات مقبلة، ولم نقدم مواقف مسبقة، لكن العنصر الحاسم في أي جولة قادمة هو وجود إرادة إسرائيلية حقيقية للالتزام بما تتفق عليه، وأن توقف الحرب بشكل نهائي، ويحقق المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة.بالعيش الكريم فوق أرضه، وأن تقام الدولة الفلسطينية".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: "في المقابل، نؤكد على ضرورة وجود إرادة دولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإلزام إسرائيل بما تتفق عليه وعدم السماح لها بالانقلاب على التزاماتها كما جرى مرارا، وأن تعمل الدول المؤثرة في المشهد الدولي بالضغط على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل".
واستطرد: "أما بالنسبة لنا، فموقفنا ثابت وهو أن "الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يحكم نفسه بنفسه، بدون وصاية من أحد، وأن تتوقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "تملك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصورا كاملا للمرحلة القادمة ليس في قطاع غزة فحسب، بل في غزة
والضفة الغربية معا. وسنعمل مع جميع الفصائل والمكوّنات الفلسطينية على بلورة رؤية وطنية موحدة تقوم على حقوق شعبنا وعلى التوافق الداخلي، بحيث نواجه التهديدات بكتلة فلسطينية واحدة".
وقال موسى أبو مرزوق: "في كل الأحوال، نرى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون فلسطينية بامتياز يقودها الفلسطينيون ويديرون شؤونهم بأنفسهم. ونرفض أي وصاية دولية، فشعبنا قادر على تملك أدواته، ويمتلك الخبرات والقدرات اللازمة، وكل ما يريده هو أن يتوقف الاحتلال عن التحكم بمصيره".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد مفاوضات بين إسرائيل وحماس
في شرم الشيخ المصرية، وفي الـ 13 من الشهر نفسه، ترأست مصر والولايات المتحدة الأمريكية قمة السلام في المدينة المصرية، التي شهدت توقيع الدولتين مع تركيا وقطر، على الاتفاق كدول ضامنة.
وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع الذي تعرض لحرب تجاوزت عامين راح ضحيتها نحو 68 ألف قتيل فلسطيني ونحو 170 ألف مصاب.