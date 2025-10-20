https://sarabic.ae/20251020/مشاجرة-على-الهواء-بين-لاعبي-منتخب-مصر-في-بطولة-أفريقيا-لتنس-الطاولة-فيديو-1106195122.html

مشاجرة على الهواء بين لاعبي منتخب مصر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة… فيديو

مشاجرة على الهواء بين لاعبي منتخب مصر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة… فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت مباراة منتخب مصر أمام النيجر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة حاليا في تونس، خلافا كبيرا عبر بث مباشر بين لاعبي المنتخب، عمر عصر ومحمود أشرف. 20.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-20T07:59+0000

2025-10-20T07:59+0000

2025-10-20T07:59+0000

مجتمع

منوعات

مصر

أخبار مصر الآن

الأخبار

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106194965_0:86:1186:753_1920x0_80_0_0_9a3eb32ba14ce562e65d332660f33605.jpg

وبدأت الأزمة، أمس الأحد، عندما تلقى، عمر عصر، تحية جميع أعضاء الفريق قبل مواجهته لاعب النيجر ما عدا زميله، محمود أشرف، ما أثار غضب عصر، قبل أن يتدخل الجهاز الإداري لتهدئته.وتجدد الخلاف أثناء المباراة، إذ تلقى عصر إشادة من الجميع ما عدا أشرف، ما دفعه إلى طلب عدم جلوس الأخير على مقاعد البدلاء حتى انتهاء المباراة، وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهما، دفعت الجهاز الإداري للتدخل من أجل احتوائها.وخلال المشاجرة بينهما، قال عمر عصر لزميله محمود أشرف: "عيل قليل الأدب".يشار إلى أن، عمر عصر، تمكن منذ أيام من التتويج بذهبية فردي الرجال في بطولة أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على يوسف عبد العزيز، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في 5 نسخ.

مصر

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أفريقيا