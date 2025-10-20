عربي
مجتمع
مشاجرة على الهواء بين لاعبي منتخب مصر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة… فيديو
وبدأت الأزمة، أمس الأحد، عندما تلقى، عمر عصر، تحية جميع أعضاء الفريق قبل مواجهته لاعب النيجر ما عدا زميله، محمود أشرف، ما أثار غضب عصر، قبل أن يتدخل الجهاز الإداري لتهدئته.وتجدد الخلاف أثناء المباراة، إذ تلقى عصر إشادة من الجميع ما عدا أشرف، ما دفعه إلى طلب عدم جلوس الأخير على مقاعد البدلاء حتى انتهاء المباراة، وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهما، دفعت الجهاز الإداري للتدخل من أجل احتوائها.وخلال المشاجرة بينهما، قال عمر عصر لزميله محمود أشرف: "عيل قليل الأدب".يشار إلى أن، عمر عصر، تمكن منذ أيام من التتويج بذهبية فردي الرجال في بطولة أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على يوسف عبد العزيز، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في 5 نسخ.
07:59 GMT 20.10.2025
شهدت مباراة منتخب مصر أمام النيجر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة حاليا في تونس، خلافا كبيرا عبر بث مباشر بين لاعبي المنتخب، عمر عصر ومحمود أشرف.
وبدأت الأزمة، أمس الأحد، عندما تلقى، عمر عصر، تحية جميع أعضاء الفريق قبل مواجهته لاعب النيجر ما عدا زميله، محمود أشرف، ما أثار غضب عصر، قبل أن يتدخل الجهاز الإداري لتهدئته.
وتجدد الخلاف أثناء المباراة، إذ تلقى عصر إشادة من الجميع ما عدا أشرف، ما دفعه إلى طلب عدم جلوس الأخير على مقاعد البدلاء حتى انتهاء المباراة، وهو ما نجم عنه مشادة كلامية بينهما، دفعت الجهاز الإداري للتدخل من أجل احتوائها.
وخلال المشاجرة بينهما، قال عمر عصر لزميله محمود أشرف: "عيل قليل الأدب".
يشار إلى أن، عمر عصر، تمكن منذ أيام من التتويج بذهبية فردي الرجال في بطولة أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على يوسف عبد العزيز، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في 5 نسخ.
