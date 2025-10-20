https://sarabic.ae/20251020/مقتل-شخصين-في-انزلاق-طائرة-إماراتية-في-الصين-1106193308.html
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، انحرفت طائرة شحن تابعة لـ"طيران الإمارات" تحمل رقم الرحلة "EK9788"، أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي قادمة من دبي، عن المدرج الشمالي، واصطدمت بمركبة أمنية أرضية قبل أن تهبط جزئيا في البحر، بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وأكدت السلطات الصينية وفاة رجلين كانا داخل المركبة، يبلغان من العمر 30 و41 عاما، بعد محاولات إنقاذ فاشلة لحياتهما، في حين نجا جميع أفراد طاقم الطائرة الأربعة من الحادث دون إصابات.وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الظروف الجوية كانت مستقرة والمدرج بحالة آمنة، وقت وقوع الحادث.
مقتل شخصين جراء انزلاق طائرة إماراتية في الصين
05:53 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 20.10.2025)
