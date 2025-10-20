مقتل شخصين جراء انزلاق طائرة إماراتية في الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251020/مقتل-شخصين-في-انزلاق-طائرة-إماراتية-في-الصين-1106193308.html
مقتل شخصين جراء انزلاق طائرة إماراتية في الصين
مقتل شخصين جراء انزلاق طائرة إماراتية في الصين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، بأن شخصين لقيا مصرعهما إثر انزلاق طائرة شحن إماراتية خارج مدرج مطار هونغ كونغ الدولي. 20.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-20T05:53+0000
2025-10-20T05:58+0000
الصين
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106193152_2:0:1566:880_1920x0_80_0_0_bcf5985fb96659c35aef3f16534dc1d7.jpg
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، انحرفت طائرة شحن تابعة لـ"طيران الإمارات" تحمل رقم الرحلة "EK9788"، أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي قادمة من دبي، عن المدرج الشمالي، واصطدمت بمركبة أمنية أرضية قبل أن تهبط جزئيا في البحر، بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.وأكدت السلطات الصينية وفاة رجلين كانا داخل المركبة، يبلغان من العمر 30 و41 عاما، بعد محاولات إنقاذ فاشلة لحياتهما، في حين نجا جميع أفراد طاقم الطائرة الأربعة من الحادث دون إصابات.وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الظروف الجوية كانت مستقرة والمدرج بحالة آمنة، وقت وقوع الحادث.
https://sarabic.ae/20220512/إصابة-أكثر-من-40-شخصا-أثناء-انزلاق-طائرة-ركاب-قبالة-المدرج-في-مطار-تشونغتشينغ-الصيني-1062126273.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/14/1106193152_393:0:1566:880_1920x0_80_0_0_a8771bd9667d85f0a54a169f5d75a32c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن

مقتل شخصين جراء انزلاق طائرة إماراتية في الصين

05:53 GMT 20.10.2025 (تم التحديث: 05:58 GMT 20.10.2025)
© Photo / Unsplash/ Al Reile Dela Torreمطار هونغ كونغ الدولي
مطار هونغ كونغ الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
© Photo / Unsplash/ Al Reile Dela Torre
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الإثنين، بأن شخصين لقيا مصرعهما إثر انزلاق طائرة شحن إماراتية خارج مدرج مطار هونغ كونغ الدولي.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، انحرفت طائرة شحن تابعة لـ"طيران الإمارات" تحمل رقم الرحلة "EK9788"، أثناء هبوطها في مطار هونغ كونغ الدولي قادمة من دبي، عن المدرج الشمالي، واصطدمت بمركبة أمنية أرضية قبل أن تهبط جزئيا في البحر، بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
وأكدت السلطات الصينية وفاة رجلين كانا داخل المركبة، يبلغان من العمر 30 و41 عاما، بعد محاولات إنقاذ فاشلة لحياتهما، في حين نجا جميع أفراد طاقم الطائرة الأربعة من الحادث دون إصابات.
طائرة ركاب في مطار شيريميتيوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
إصابة أكثر من 40 شخصا أثناء انزلاق طائرة ركاب قبالة المدرج في مطار تشونغتشينغ الصيني
12 مايو 2022, 04:12 GMT
وأشارت الصحيفة الصينية إلى أن الظروف الجوية كانت مستقرة والمدرج بحالة آمنة، وقت وقوع الحادث.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала