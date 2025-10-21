https://sarabic.ae/20251021/إنقاذ-امرأة-مقعدة-جرفتها-السيول-في-مدينة-هاتاي-التركية-فيديو-1106246506.html
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو في تركيا يظهر إنقاذ امرأة مشلولة جرفتها مياه السيول في مدينة هاتاي التركية، وسط أمطار غزيرة وأضرار كبيرة. 21.10.2025, سبوتنيك عربي
وأظهر الفيديو المتداول المرأة التركية وهي تحاول عبور أحد الأنفاق، قبل أن تجرفها مياه الأمطار الغزيرة بعيدا عن كرسيها المتحرك، في مشهد أثار صدمة وتعاطفا كبيرين بين المشاهدين.وأظهر الفيديو تدخل عدد من السكان المحليين وفرق الإطفاء بسرعة لإنقاذ المرأة من وسط المياه، ليتم نقلها على الفور بعد ذلك بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث أكدت التقارير الطبية أن حالتها مستقرة ولا يوجد تهديد لحياتها.يشار إلى أن مدينة هاتاي التركية تشهد هطول أمطار غزيرة أدت إلى غمر الشوارع بالمياه، ما أدى إلى تعطّل حركة المرور وتعرض المنازل والمتاجر لأضرار مادية في عدة مناطق.وأُغلقت أحد الطرق السريعة بسبب انهيار أرضي، فيما أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية أن حركة المرور تُدار حاليا من مسار واحد إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح.
