بعد مشاجرة على الهواء... قرار عاجل من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ثنائي منتخب تنس الطاولة
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، "تحويل ثنائي تنس الطاولة عمر عصر، ومحمود أشرف، ومديرهما الفني إلى لجنة القيم من أجل التحقيق معهم"، على خلفية...
بعد مشاجرة على الهواء... قرار عاجل من اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ثنائي منتخب تنس الطاولة
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الثلاثاء، "تحويل ثنائي تنس الطاولة عمر عصر، ومحمود أشرف، ومديرهما الفني إلى لجنة القيم من أجل التحقيق معهم"، على خلفية الأزمة التي دارت في تونس، أثناء خوض بطولة أفريقيا باسم منتخب مصر.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها
، إن "لجنة القيم برئاسة اللواء شريف القماطي، ستقوم بتطبيق مدونة السلوك الأخلاقي، التي أعلن عن تفعيلها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية".
وأهاب البيان "بكل أفراد المنظومة الأولمبية بالاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والأخلاق بين الجميع"، مع التأكيد على أنها ترفض "أي تجاوز عن قواعد مدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا"، وأنها "ستواجه أي خروج عن قواعد الأخلاق بكل حزم وصرامة".
وكان عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، دخل في مشادة قوية، مع زميله بالمنتخب محمود أشرف، خلال مباراة المنتخب أمام النيجر، في بطولة تنس الطاولة، لكنه خرج بعدها وقدم اعتذارًا رسميًا.