الخزانة الأمريكية: واشنطن ستواصل الدعوة إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل الدعوة إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مشددة على أن تحقيق السلام الدائم يعتمد بالكامل... 22.10.2025
2025-10-22T21:09+0000
2025-10-22T21:09+0000
2025-10-22T21:09+0000
وقالت الوزارة في بيانٍ صدر بالتزامن مع إعلان فرض عقوبات جديدة على شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت" وعدد من فروعهما:"ستواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى حل سلمي للصراع، ويعتمد تحقيق السلام الدائم بالكامل على استعداد روسيا للتفاوض بصدق. وستواصل وزارة الخزانة استخدام صلاحياتها لدعم عملية السلام".وفي وقت سابق، الأربعاء، نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أي علاقة بالصواريخ البعيدة المدى التي تستخدمها أوكرانيا، قائلا: "لا علاقة لأمريكا بتلك الصواريخ ولا من أين أتت، ولا بما تفعله أوكرانيا بها!".وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية "رفعت قيودا رئيسية" على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من دول غربية أخرى، مما سمح لكييف بتكثيف هجماتها على أهداف في روسيا.وذكرت تلك الوسائل أن القرار الأمريكي، الذي لم يعلن عنه علنا، جاء في أعقاب نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، الذي يقود أيضاً القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ كروز بريطاني من طراز "ستورم شادو" في الهجوم على بريانسك، يوم أمس الثلاثاء.وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار"، في حين أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستواصل الدعوة إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، مشددة على أن تحقيق السلام الدائم يعتمد بالكامل على "استعداد روسيا للتفاوض بحسن نية".
وقالت الوزارة في بيانٍ صدر بالتزامن مع إعلان فرض عقوبات جديدة على شركتي النفط الروسيتين "لوك أويل" و"روسنفت" وعدد من فروعهما:"ستواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى حل سلمي للصراع، ويعتمد تحقيق السلام الدائم بالكامل على استعداد روسيا للتفاوض بصدق. وستواصل وزارة الخزانة استخدام صلاحياتها لدعم عملية السلام".
وفي وقت سابق، الأربعاء، نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى
ضد الأراضي الروسية.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال":
"إن مقال "وول ستريت جورنال" الذي يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية خبر كاذب!".
وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أي علاقة بالصواريخ البعيدة المدى التي تستخدمها أوكرانيا، قائلا: "لا علاقة لأمريكا بتلك الصواريخ ولا من أين أتت، ولا بما تفعله أوكرانيا بها!".
وفي وقت سابق، زعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية "رفعت قيودا رئيسية" على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من دول غربية أخرى، مما سمح لكييف بتكثيف هجماتها على أهداف في روسيا.
وذكرت تلك الوسائل أن القرار الأمريكي، الذي لم يعلن عنه علنا، جاء في أعقاب نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، الذي يقود أيضاً القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ كروز بريطاني من طراز "ستورم شادو" في الهجوم على بريانسك، يوم أمس الثلاثاء.
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار"، في حين أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.