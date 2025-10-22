https://sarabic.ae/20251022/بوتين-يمنح-سفير-دولة-عربية-لدى-روسيا-وسام-بوشكين-1106287578.html
بوتين يمنح سفير دولة عربية لدى روسيا وسام بوشكين
بوتين يمنح سفير دولة عربية لدى روسيا وسام بوشكين
سبوتنيك عربي
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، وسام بوشكين، تقديرًا لإسهامه الكبير في تطوير... 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T15:43+0000
2025-10-22T15:43+0000
2025-10-22T15:43+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة
السفير الإماراتي
وسام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وجاء في وثيقة المرسوم الخاص بمنح الوسام، التي تم نشرها على بوابة المعلومات القانونية الرسمية اليوم الأربعاء، أنه "تقديرًا لإسهامه الكبير في تطوير العلاقات الثقافية والإنسانية الروسية الإماراتية، أقرر منح وسام بوشكين للسيد محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية".وتم إنشاء وسام بوشكين بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا في عام 1999. ويُمنح لمواطني الدول الأجنبية تقديرًا لجهودهم الفعّالة في تعزيز وتطوير العلاقات الثقافية مع روسيا الاتحادية، وللعمل المثمر في دعم الثقافة والفنون الروسية، وللعمل على نشر اللغة والأدب الروسيين في الخارج.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السفير الإماراتي, وسام
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السفير الإماراتي, وسام
بوتين يمنح سفير دولة عربية لدى روسيا وسام بوشكين
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، وسام بوشكين، تقديرًا لإسهامه الكبير في تطوير العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين.
وجاء في وثيقة المرسوم الخاص بمنح الوسام، التي تم نشرها على بوابة المعلومات القانونية الرسمية اليوم الأربعاء، أنه "تقديرًا لإسهامه الكبير في تطوير العلاقات الثقافية والإنسانية الروسية الإماراتية، أقرر منح وسام بوشكين للسيد محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية".
وتم إنشاء وسام بوشكين بموجب مرسوم صادر عن رئيس روسيا في عام 1999. ويُمنح لمواطني الدول الأجنبية تقديرًا لجهودهم الفعّالة في تعزيز وتطوير العلاقات الثقافية مع روسيا الاتحادية
، وللعمل المثمر في دعم الثقافة والفنون الروسية، وللعمل على نشر اللغة والأدب الروسيين في الخارج.