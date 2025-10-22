رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251022/رجل-يخبئ-ثعبانا-نادرا-في-جيبه-والشرطة-تكتشفه-بالصدفة-1106277836.html
رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفة
رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفة
سبوتنيك عربي
رصدت الشرطة التركية حركة نادرة داخل ملابس أحد الأشخاص خلال تفتيش عشوائي، فاكتشفت أنه يخبئ نوعا نادرا من الثعابين داخل جيبه. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-22T11:56+0000
2025-10-22T11:56+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
منوعات
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/04/1099223604_0:0:1602:901_1920x0_80_0_0_26ec10cbaa654f934296984ea648e738.jpg
وقالت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الأربعاء، إن الثعبان من نوع "بايثون" وهو صغير الحجم، مشيرة إلى أن اكتشافه داخل جيب الرجل أثار دهشة رجال الشرطة.وبحسب الصحيفة، فقد تم مصادرة هذا الثعبان وإبلاغ المديرية العامة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية في تركيا، التي أرسلت فريقا متخصصا إلى الموقع، بينما تم فرض غرامة إدارية على المخالف.ويعد اصطياد أو الاحتفاظ بالحيوانات البرية دون ترخيص أو بيعها، مخالفة يعاقب عليها القانون التركي.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل الثعبان مباشرة إلى حديقة حيوانات كاراتاي البلدية، حيث أجرى الأطباء البيطريون فحصا شاملا له، وأكدوا أنه بصحة جيدة.ولفتت الصحيفة إلى قول أحد الأطباء البيطريين إن هذا الثعبان ينتمي إلى فصيلة ملكية غير سامة تتغذى على خنق فرائسها قبل افتراسها وتعيش في المناطق الريفية الأفريقية.
https://sarabic.ae/20181023/ظهور-ثعبان-نادر-رأسين-ألمانيا-1036254559.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/04/1099223604_401:0:1602:901_1920x0_80_0_0_1d2caeab0253bf5a68d467ec298c53e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن, منوعات, أخبار تركيا اليوم

رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفة

11:56 GMT 22.10.2025
© Photo / Unsplash/ Oleksandr Kuzminثعبان صغير الحجم
ثعبان صغير الحجم - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© Photo / Unsplash/ Oleksandr Kuzmin
تابعنا عبر
رصدت الشرطة التركية حركة نادرة داخل ملابس أحد الأشخاص خلال تفتيش عشوائي، فاكتشفت أنه يخبئ نوعا نادرا من الثعابين داخل جيبه.
وقالت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الأربعاء، إن الثعبان من نوع "بايثون" وهو صغير الحجم، مشيرة إلى أن اكتشافه داخل جيب الرجل أثار دهشة رجال الشرطة.
ثعبان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2018
مجتمع
ظهور ثعبان نادر برأسين في ألمانيا(صورة)
23 أكتوبر 2018, 12:58 GMT
وبحسب الصحيفة، فقد تم مصادرة هذا الثعبان وإبلاغ المديرية العامة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية في تركيا، التي أرسلت فريقا متخصصا إلى الموقع، بينما تم فرض غرامة إدارية على المخالف.
ويعد اصطياد أو الاحتفاظ بالحيوانات البرية دون ترخيص أو بيعها، مخالفة يعاقب عليها القانون التركي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل الثعبان مباشرة إلى حديقة حيوانات كاراتاي البلدية، حيث أجرى الأطباء البيطريون فحصا شاملا له، وأكدوا أنه بصحة جيدة.
ولفتت الصحيفة إلى قول أحد الأطباء البيطريين إن هذا الثعبان ينتمي إلى فصيلة ملكية غير سامة تتغذى على خنق فرائسها قبل افتراسها وتعيش في المناطق الريفية الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала