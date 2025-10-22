https://sarabic.ae/20251022/رجل-يخبئ-ثعبانا-نادرا-في-جيبه-والشرطة-تكتشفه-بالصدفة-1106277836.html
رجل يخبئ ثعبانا نادرا في جيبه والشرطة تكتشفه بالصدفة
رصدت الشرطة التركية حركة نادرة داخل ملابس أحد الأشخاص خلال تفتيش عشوائي، فاكتشفت أنه يخبئ نوعا نادرا من الثعابين داخل جيبه. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الأربعاء، إن الثعبان من نوع "بايثون" وهو صغير الحجم، مشيرة إلى أن اكتشافه داخل جيب الرجل أثار دهشة رجال الشرطة.وبحسب الصحيفة، فقد تم مصادرة هذا الثعبان وإبلاغ المديرية العامة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية في تركيا، التي أرسلت فريقا متخصصا إلى الموقع، بينما تم فرض غرامة إدارية على المخالف.ويعد اصطياد أو الاحتفاظ بالحيوانات البرية دون ترخيص أو بيعها، مخالفة يعاقب عليها القانون التركي.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل الثعبان مباشرة إلى حديقة حيوانات كاراتاي البلدية، حيث أجرى الأطباء البيطريون فحصا شاملا له، وأكدوا أنه بصحة جيدة.ولفتت الصحيفة إلى قول أحد الأطباء البيطريين إن هذا الثعبان ينتمي إلى فصيلة ملكية غير سامة تتغذى على خنق فرائسها قبل افتراسها وتعيش في المناطق الريفية الأفريقية.
وقالت صحيفة
"زمان" التركية، اليوم الأربعاء، إن الثعبان من نوع "بايثون" وهو صغير الحجم، مشيرة إلى أن اكتشافه داخل جيب الرجل أثار دهشة رجال الشرطة.
وبحسب الصحيفة، فقد تم مصادرة هذا الثعبان وإبلاغ المديرية العامة لحماية الطبيعة والحدائق الوطنية في تركيا، التي أرسلت فريقا متخصصا إلى الموقع، بينما تم فرض غرامة إدارية على المخالف.
ويعد اصطياد أو الاحتفاظ بالحيوانات البرية دون ترخيص أو بيعها، مخالفة يعاقب عليها القانون التركي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل الثعبان مباشرة إلى حديقة حيوانات
كاراتاي البلدية، حيث أجرى الأطباء البيطريون فحصا شاملا له، وأكدوا أنه بصحة جيدة.
ولفتت الصحيفة إلى قول أحد الأطباء البيطريين إن هذا الثعبان
ينتمي إلى فصيلة ملكية غير سامة تتغذى على خنق فرائسها قبل افتراسها وتعيش في المناطق الريفية الأفريقية.