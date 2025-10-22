لحظة إطلاق صاروخ "يارس" العابر للقارات خلال تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: الناتو يزود الجيش الأوكراني النازي الجديد بمختلف الأسلحة لإجبار روسيا على المواجهة المباشرة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتهامات لواشنطن باستغلال النشاط الأممي في اليمن لدعم إسرائيل استخباراتيا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحافظ هوليوود على مكانتها العالمية في الانتاج السينمائي رغم تهديدات ترامب
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لحظة إطلاق صاروخ "يارس" العابر للقارات خلال تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو لإطلاق صواريخ خلال مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية. 22.10.2025
2025-10-22T12:13+0000
2025-10-22T12:13+0000
رصد عسكري
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1c/1069572525_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_7c3995bea43af2f20b76524cba2806ba.jpg
وقامت القوات الروسية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.وجرى تقييم مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية. وتم تحقيق جميع أهداف المناورة. وتمت إدارة عمليات الإطلاق التجريبية من مركز التحكم الدفاعي الوطني الروسي.وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرا مباشرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سير التدريب.وأكد الكرملين أن جميع مهام التدريب أنجزت بنجاح، مشيرا إلى أن التمرين هدف أيضا إلى اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية، تحت مراقبة مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي.
https://sarabic.ae/20251022/بوتين-يشارك-في-تدريب-مخطط-للقوات-النووية-الاستراتيجية-الروسية--عاجل-1106276384.html
سبوتنيك عربي
لحظة إطلاق صاروخ "يارس" العابر للقارات خلال تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Serviceفي هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
في هذه الصورة المنشورة المأخوذة من مقطع فيديو نشرته الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية يوم 26 أكتوبر 2022، يتم اختبار صاروخ يارس الباليستي العابر للقارات كجزء من التدريبات النووية الروسية من موقع الإطلاق في بليسيتسك، شمال غرب روسيا.
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو لإطلاق صواريخ خلال مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وقامت القوات الروسية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.

وأطلفت القوات الروسية صاروخا باليستيا من طراز "سينيفا" من الغواصة النووية بريانسك في بحر بارنتس.

وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وجرى تقييم مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية. وتم تحقيق جميع أهداف المناورة. وتمت إدارة عمليات الإطلاق التجريبية من مركز التحكم الدفاعي الوطني الروسي.
وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
بوتين يشرف على تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية
11:19 GMT
وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرا مباشرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سير التدريب.
وأكد الكرملين أن جميع مهام التدريب أنجزت بنجاح، مشيرا إلى أن التمرين هدف أيضا إلى اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية، تحت مراقبة مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي.
