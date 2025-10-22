لحظة إطلاق صاروخ "يارس" العابر للقارات خلال تدريب للقوات النووية الاستراتيجية الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فيديو لإطلاق صواريخ خلال مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وقامت القوات الروسية بإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من قاعدة بليسيتسك الفضائية باتجاه موقع اختبار كورا في كامتشاتكا.
وأطلفت القوات الروسية صاروخا باليستيا من طراز "سينيفا" من الغواصة النووية بريانسك في بحر بارنتس.
وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، على مناورات للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
📹وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتدريب تجريه القوات النووية الاستراتيجية الروسية، تخلله إطلاق صاروخ "يارس" البالستي الروسي العابر للقارات
وجرى تقييم مستوى جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية. وتم تحقيق جميع أهداف المناورة. وتمت إدارة عمليات الإطلاق التجريبية من مركز التحكم الدفاعي الوطني الروسي.
وجاء في بيان الكرملين: "تحت قيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، أجريت مناورة تدريبية للقوات النووية الاستراتيجية شاركت فيها مكوناتها البرية والبحرية والجوية".
وقدّم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرا مباشرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول سير التدريب.
وأكد الكرملين أن جميع مهام التدريب أنجزت بنجاح، مشيرا إلى أن التمرين هدف أيضا إلى اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية، تحت مراقبة مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي.