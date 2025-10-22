عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي إيفانوفكا وبافلوفكا- الدفاع الروسية
أمساليوم
بث مباشر
مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الكويت بشأن تسليم المطلوبين
مجلس الفيدرالية الروسي يصادق على اتفاقية مع دولة الكويت بشأن تسليم المطلوبين
صادق مجلس الفيدرالية الروسي على اتفاقية تسليم المطلوبين المحكوم عليه بالسجن، الموقعة بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت. 22.10.2025, سبوتنيك عربي
وتم التوقيع على الاتفاقية بين البلدين في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2024. وتنص على أن الطرفين يلتزمان، وفقًا لبنود الاتفاقية، بتسليم الأفراد بناءً على طلب أحدهما من الآخر للملاحقة الجنائية أو تنفيذ الأحكام.وجاء في قرار بوتين المنشور على موقع بوابة المعلومات القانونية الروسية: "نوافق على اقتراح حكومة روسيا الاتحادية بتوقيع اتفاقية بين روسيا ودولة الكويت، لتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، صادق مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) في جلسته العامة، على الاتفاقية الموقعة بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن.ووفقًا للوثيقة، يجوز نقل الشخص المحكوم عليه بالسجن على أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء عقوبته. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجوز للشخص أو ممثله القانوني أن يطلب من كل من الدولة التي أصدرت الحكم والدولة المنفذة النقل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، أصدرت دولة الكويت مرسومًا بالموافقة على تسليم المطلوبين بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية. وبحسب وسائل إعلام كويتية، تطبق هذه الاتفاقية بحسب ما جاء بها على جميع طلبات التسليم المقدمة منذ بدء سريانها، وجاءت رغبة من حكومة البلدين في تسهيل التعاون الفعال في مجال مكافحة الجريمة، ويلتزم بموجبها الطرفان بتسليم أي شخص بناء على طلب الطرف الآخر للمحاكمة الجزائية أو لتنفيذ العقوبة.
الكويت
09:59 GMT 22.10.2025
صادق مجلس الفيدرالية الروسي على اتفاقية تسليم المطلوبين المحكوم عليه بالسجن، الموقعة بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت.
وتم التوقيع على الاتفاقية بين البلدين في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2024. وتنص على أن الطرفين يلتزمان، وفقًا لبنود الاتفاقية، بتسليم الأفراد بناءً على طلب أحدهما من الآخر للملاحقة الجنائية أو تنفيذ الأحكام.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وافق على اقتراح قدمته الحكومة الروسية، بتوقيع اتفاقية لتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن، بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت.

وزارة العدل الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2019
اتفاقية بين روسيا والكويت بشأن تسليم المجرمين
13 مايو 2019, 07:50 GMT
وجاء في قرار بوتين المنشور على موقع بوابة المعلومات القانونية الروسية: "نوافق على اقتراح حكومة روسيا الاتحادية بتوقيع اتفاقية بين روسيا ودولة الكويت، لتسليم الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن".

كما أمر الرئيس بوتين بتوقيع اتفاقية بين روسيا والكويت بشأن تسليم المشتبه فيهم والمتهمين بارتكاب جرائم. بالإضافة إلى ذلك، طلب بوتين من وزارة العدل الروسية، توقيع الاتفاقية نيابة عن روسيا الاتحادية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، صادق مجلس الدوما الروسي (السلطة التشريعية) في جلسته العامة، على الاتفاقية الموقعة بين روسيا الاتحادية ودولة الكويت، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن.
ووفقًا للوثيقة، يجوز نقل الشخص المحكوم عليه بالسجن على أراضي أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر لقضاء عقوبته. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجوز للشخص أو ممثله القانوني أن يطلب من كل من الدولة التي أصدرت الحكم والدولة المنفذة النقل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، أصدرت دولة الكويت مرسومًا بالموافقة على تسليم المطلوبين بين دولة الكويت وروسيا الاتحادية. وبحسب وسائل إعلام كويتية، تطبق هذه الاتفاقية بحسب ما جاء بها على جميع طلبات التسليم المقدمة منذ بدء سريانها، وجاءت رغبة من حكومة البلدين في تسهيل التعاون الفعال في مجال مكافحة الجريمة، ويلتزم بموجبها الطرفان بتسليم أي شخص بناء على طلب الطرف الآخر للمحاكمة الجزائية أو لتنفيذ العقوبة.
