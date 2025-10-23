https://sarabic.ae/20251023/أنصار-الله-نحن-في-ترقب-دائم-لالتزام-إسرائيل-بوقف-إطلاق-النار-1106335971.html
"أنصار الله": نحن في ترقب دائم لالتزام "إسرائيل" بوقف إطلاق النار
أكد قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم الخميس، مراقبة الجماعة لالتزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى جاهزيتها... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103366/92/1033669290_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_492357d7e1dd5e16f14b1bcaf5a6bc9a.jpg
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في برقية عزاء بعثها إلى حركة "الجهاد الإسلامي" في مقتل أعضاء مجلسها العسكري، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة: "نؤكد للجميع أن الجمهورية اليمنية في ترقب دائم لالتزام العدو بوقف إطلاق النار، وعلى جهوزية عالية لمواجهة أي تجاوز للخطوط الحمراء قد يتجرأ عليها العدو الصهيوني".وأضاف: "جيشنا اليمني وقيادته على أهبة الاستعداد، وفي أعلى الجهوزية لمواجهة أي حماقات قد يرتكبها العدو الصهيوني المجرم".وفي التاسع من أكتوبر الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي عن إطلاق قواته 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدا استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أكد قيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم الخميس، مراقبة الجماعة لالتزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى جاهزيتها للرد على أي تصعيد إسرائيلي.
وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" محمد علي الحوثي، في برقية عزاء بعثها إلى حركة "الجهاد الإسلامي" في مقتل أعضاء مجلسها العسكري، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في صنعاء التي تديرها الجماعة: "نؤكد للجميع أن الجمهورية اليمنية في ترقب دائم لالتزام العدو بوقف إطلاق النار، وعلى جهوزية عالية لمواجهة أي تجاوز للخطوط الحمراء قد يتجرأ عليها العدو الصهيوني".
وأضاف: "جيشنا اليمني وقيادته على أهبة الاستعداد، وفي أعلى الجهوزية لمواجهة أي حماقات قد يرتكبها العدو الصهيوني المجرم".
وفي التاسع من أكتوبر الجاري، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي عن إطلاق قواته 1835 صاروخا ومسيرة على إسرائيل وسفن مرتبطة بها أو متجهة إلى موانئها، مؤكدا استهداف 228 سفينة منذ أواخر 2023، ردا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس الماضي، كثفت جماعة "أنصار الله" في اليمن هجماتها على إسرائيل
والسفن المرتبطة بها وبالولايات المتحدة وبريطانيا، مما دفع القوات الأمريكية إلى تنفيذ مئات الغارات الجوية على مواقع الجماعة في اليمن، قبل أن تتوصل الجماعة وواشنطن في السادس من مايو الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، لكن "أنصار الله" أكدت أن الاتفاق لا يشمل العمليات ضد إسرائيل.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.