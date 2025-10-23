https://sarabic.ae/20251023/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يأمر-بوقف-تقديم-مشاريع-ضم-الضفة-الغربية-حتى-إشعار-آخر-1106319710.html

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشاريع القوانين التي تتضمن ضما جزئيا أو كليا للضفة الغربية حتى إشعار آخر، واصفا إياها بأنها "استفزاز سياسي... 23.10.2025, سبوتنيك عربي

ذكرت ذلك صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار جاء بعدما أقر الكنيست، أمس الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروعين يتعلقان بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.وقال مكتب نتنياهو تعليقا على ذلك، إن المشروعين قدمهما أعضاء في المعارضة داخل الكنيست، مشيرا إلى أن نواب حزب "الليكود" والأحزاب الدينية، الذين يشكلون العمود الفقري للائتلاف الحاكم، لم يصوتوا لصالحهما باستثناء عضو واحد، هو يولي إدلشتاين، الذي وصفه البيان بأنه "عضو ساخط من الليكود تم إقالته مؤخرا من رئاسة إحدى لجان الكنيست".وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن المشروعين الخاصين بضم الضفة لن يحققا أي تقدم دون دعم من الليكود والائتلاف الحاكم.ولفتت الصحيفة إلى تأكيد دي فانس، قبل مغادرته إسرائيل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه شعر بـ"إهانة" من تصويت الكنيست الأخير، ووصف ما حدث بأنه "مناورة سياسة غبية".يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة الغربية إلى مصطلح "إسرائيل الكبرى" الذي ظهر بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.

