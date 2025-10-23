https://sarabic.ae/20251023/إعلام-إسرائيلي-نتنياهو-يأمر-بوقف-تقديم-مشاريع-ضم-الضفة-الغربية-حتى-إشعار-آخر-1106319710.html
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشاريع القوانين التي تتضمن ضما جزئيا أو كليا للضفة الغربية حتى إشعار آخر، واصفا إياها بأنها "استفزاز سياسي... 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T15:05+0000
2025-10-23T15:05+0000
2025-10-23T15:05+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
أخبار الضفة الغربية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_0:162:3063:1884_1920x0_80_0_0_eff39282a34525762d3b777c83002f8e.jpg
ذكرت ذلك صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار جاء بعدما أقر الكنيست، أمس الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروعين يتعلقان بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.وقال مكتب نتنياهو تعليقا على ذلك، إن المشروعين قدمهما أعضاء في المعارضة داخل الكنيست، مشيرا إلى أن نواب حزب "الليكود" والأحزاب الدينية، الذين يشكلون العمود الفقري للائتلاف الحاكم، لم يصوتوا لصالحهما باستثناء عضو واحد، هو يولي إدلشتاين، الذي وصفه البيان بأنه "عضو ساخط من الليكود تم إقالته مؤخرا من رئاسة إحدى لجان الكنيست".وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن المشروعين الخاصين بضم الضفة لن يحققا أي تقدم دون دعم من الليكود والائتلاف الحاكم.ولفتت الصحيفة إلى تأكيد دي فانس، قبل مغادرته إسرائيل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه شعر بـ"إهانة" من تصويت الكنيست الأخير، ووصف ما حدث بأنه "مناورة سياسة غبية".يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة الغربية إلى مصطلح "إسرائيل الكبرى" الذي ظهر بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240904/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-ضم-الضفة-لخريطة-إسرائيل-يؤكد-سعي-نتنياهو-لتصفية-القضية-1092403152.html
https://sarabic.ae/20241112/نتنياهو-مسألة-ضم-الضفة-الغربية-يجب-أن-تعود-للواجهة-مع-تسلم-ترامب-منصبه-1094703345.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1a/1105298489_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_9b12a3a11e0ab3da34f3300c1beae960.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الضفة الغربية, دونالد ترامب
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار الضفة الغربية, دونالد ترامب
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشاريع القوانين التي تتضمن ضما جزئيا أو كليا للضفة الغربية حتى إشعار آخر، واصفا إياها بأنها "استفزاز سياسي متعمد من المعارضة" لإثارة الانقسام خلال زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل.
ذكرت ذلك صحيفة
"هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار جاء بعدما أقر الكنيست، أمس الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروعين يتعلقان بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو تعليقا على ذلك، إن المشروعين قدمهما أعضاء في المعارضة داخل الكنيست، مشيرا إلى أن نواب حزب "الليكود" والأحزاب الدينية، الذين يشكلون العمود الفقري للائتلاف الحاكم، لم يصوتوا لصالحهما باستثناء عضو واحد، هو يولي إدلشتاين، الذي وصفه البيان بأنه "عضو ساخط من الليكود تم إقالته مؤخرا من رئاسة إحدى لجان الكنيست".
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن المشروعين الخاصين بضم الضفة لن يحققا أي تقدم دون دعم من الليكود والائتلاف الحاكم.
ولفتت الصحيفة إلى تأكيد دي فانس، قبل مغادرته إسرائيل
، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه شعر بـ"إهانة" من تصويت الكنيست الأخير، ووصف ما حدث بأنه "مناورة سياسة غبية".
12 نوفمبر 2024, 06:26 GMT
يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة
الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.
وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة الغربية إلى مصطلح "إسرائيل الكبرى" الذي ظهر بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.