إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: روسيا ليست مجرد شريك للجزائر.. بل "صانعة قرار" في المحافل الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المتحدث باسم تحالف السيادة: الانتخابات البرلمانية المقبلة اختبار حقيقي لمستقبل الديمقراطية في العراق
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
لغز تسارع الاحتباس الحراري، وحصار الكون داخل ثقب أسود، وداء السكري من النوع الخامس، وذكاء اصطناعي بقدرات تفكير متقدمة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
09:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب ألغى قمة بودابست لأنها كانت ستشكل إهانة وصفعة في وجه الاتحاد الأوروبي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا.. هل تمهد العملية الأمنية في إدلب لإنهاء ملف المخيمات والمقاتلين الأجانب؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشاريع القوانين التي تتضمن ضما جزئيا أو كليا للضفة الغربية حتى إشعار آخر، واصفا إياها بأنها "استفزاز سياسي
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بوقف تقديم مشاريع ضم الضفة الغربية حتى إشعار آخر

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشاريع القوانين التي تتضمن ضما جزئيا أو كليا للضفة الغربية حتى إشعار آخر، واصفا إياها بأنها "استفزاز سياسي متعمد من المعارضة" لإثارة الانقسام خلال زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل.
ذكرت ذلك صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار جاء بعدما أقر الكنيست، أمس الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروعين يتعلقان بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقال مكتب نتنياهو تعليقا على ذلك، إن المشروعين قدمهما أعضاء في المعارضة داخل الكنيست، مشيرا إلى أن نواب حزب "الليكود" والأحزاب الدينية، الذين يشكلون العمود الفقري للائتلاف الحاكم، لم يصوتوا لصالحهما باستثناء عضو واحد، هو يولي إدلشتاين، الذي وصفه البيان بأنه "عضو ساخط من الليكود تم إقالته مؤخرا من رئاسة إحدى لجان الكنيست".
فلسطينيون من الضفة الغربية وهم في طريقهم للعبور إلى مجمع المسجد الأقصى في القدس، لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، عند حاجز قلنديا، 5 أبريل. 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2024
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": ضم الضفة لخريطة إسرائيل يؤكد سعي نتنياهو لتصفية القضية
4 سبتمبر 2024, 19:25 GMT
وبحسب بيان مكتب نتنياهو، فإن المشروعين الخاصين بضم الضفة لن يحققا أي تقدم دون دعم من الليكود والائتلاف الحاكم.
ولفتت الصحيفة إلى تأكيد دي فانس، قبل مغادرته إسرائيل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، مؤكدا أنه شعر بـ"إهانة" من تصويت الكنيست الأخير، ووصف ما حدث بأنه "مناورة سياسة غبية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
نتنياهو: مسألة ضم الضفة الغربية يجب أن تعود للواجهة مع تسلم ترامب منصبه
12 نوفمبر 2024, 06:26 GMT
يذكر أن نتنياهو طرح فكرة ضم الضفة الغربية وغور الأردن عام 2020، ووصف تلك الخطوة بالفرصة التاريخية التي لا تأتي إلا مرة كل قرن من الزمان.
وتعود فكرة فرض السيادة على الضفة الغربية إلى مصطلح "إسرائيل الكبرى" الذي ظهر بعد حرب 1967، التي احتلت فيها إسرائيل أراض فلسطينية وعربية، وهي عبارة مرتبطة بسياق جغرافي مزعوم عن حدود دولة إسرائيل في المنطقة.
