https://sarabic.ae/20251023/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-إقرار-مشروع-قانون-لإنهاء-إغلاق-الحكومة-للمرة-الثانية-عشرة-1106298638.html
الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الثانية عشرة
الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الثانية عشرة
سبوتنيك عربي
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، في تبني مشروع قانون قدّمه الجمهوريون لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر في البلاد. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-23T00:07+0000
2025-10-23T00:07+0000
2025-10-23T00:07+0000
مجلس الشيوخ الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
الحزب الديمقراطي
الكونغرس الأمريكي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102077/05/1020770564_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1d57f455ddcc85e18df84e922b2f32fc.jpg
ولم يتمكن المشروع من الحصول على 60 صوتًا اللازمة لاعتماده، ما يعني أن المؤسسات الحكومية الأمريكية ستبقى مغلقة، وفق ما أظهره بث لقناة "سي-سبان" الأمريكية.وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد قال، الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي الحالي يُعدّ ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، محملًا الديمقراطيين مسؤولية هذه الأزمة.والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية سيستمر، موضحًا أن الحزب الجمهوري لا ينوي دفع "1.5 تريليون دولار" للمهاجرين غير الشرعيين.وقال ترامب، بحسب ما نقل المكتب الصحفي للبيت الأبيض:يُذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، دون أن يتمكّن الكونغرس من إقرار الميزانية، ما أدى إلى تعطّل عمل الحكومة الفيدرالية.ويعني"الإغلاق الحكومي" توقف عدد من المؤسسات والهيئات الممولة مباشرة من الكونغرس عن العمل بسبب غياب الموازنة للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر بين الحين والآخر في الولايات المتحدة.وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه قد يستغل فترة الإغلاق لإجراء عمليات تسريح جماعية للموظفين وإعادة هيكلة بعض الإدارات، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هو موقف الحزب الديمقراطي، وأن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع الحالي لإلغاء برامج لا تحظى بقبول الجمهوريين.
https://sarabic.ae/20251018/ترامب-الإغلاق-الحكومي-في-أمريكا-سيستمر-1106137134.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102077/05/1020770564_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_625742bf408c8949e6e570d8003e606e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي, الكونغرس الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, الحزب الديمقراطي, الكونغرس الأمريكي
الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الثانية عشرة
فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، في تبني مشروع قانون قدّمه الجمهوريون لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر في البلاد.
ولم يتمكن المشروع من الحصول على 60 صوتًا اللازمة لاعتماده، ما يعني أن المؤسسات الحكومية الأمريكية ستبقى مغلقة، وفق ما أظهره بث لقناة "سي-سبان" الأمريكية.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد قال، الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي الحالي يُعدّ ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، محملًا الديمقراطيين مسؤولية هذه الأزمة.
والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية سيستمر
، موضحًا أن الحزب الجمهوري لا ينوي دفع "1.5 تريليون دولار" للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال ترامب، بحسب ما نقل المكتب الصحفي للبيت الأبيض:
"الحزب الجمهوري لن يدفع تريليونًا ونصف التريليون دولار للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون إلى بلادنا لأسباب متعددة، قادمين من السجون ومن أماكن الاحتجاز ومن دول كثيرة مثل فنزويلا وغيرها. نحن لن نفعل ذلك، لذلك فإن الإغلاق الحكومي مستمر".
يُذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، دون أن يتمكّن الكونغرس من إقرار الميزانية، ما أدى إلى تعطّل عمل الحكومة الفيدرالية.
ويعني"الإغلاق الحكومي" توقف عدد من المؤسسات والهيئات الممولة مباشرة من الكونغرس عن العمل بسبب غياب الموازنة للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر بين الحين والآخر في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه قد يستغل فترة الإغلاق لإجراء عمليات تسريح جماعية للموظفين وإعادة هيكلة بعض الإدارات، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هو موقف الحزب الديمقراطي، وأن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع الحالي لإلغاء برامج لا تحظى بقبول الجمهوريين.