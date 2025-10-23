https://sarabic.ae/20251023/الشيوخ-الأمريكي-يفشل-في-إقرار-مشروع-قانون-لإنهاء-إغلاق-الحكومة-للمرة-الثانية-عشرة-1106298638.html

الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الثانية عشرة

الشيوخ الأمريكي يفشل في إقرار مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة للمرة الثانية عشرة

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، في تبني مشروع قانون قدّمه الجمهوريون لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر في البلاد. 23.10.2025, سبوتنيك عربي

ولم يتمكن المشروع من الحصول على 60 صوتًا اللازمة لاعتماده، ما يعني أن المؤسسات الحكومية الأمريكية ستبقى مغلقة، وفق ما أظهره بث لقناة "سي-سبان" الأمريكية.وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون قد قال، الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي الحالي يُعدّ ثاني أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، محملًا الديمقراطيين مسؤولية هذه الأزمة.والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية سيستمر، موضحًا أن الحزب الجمهوري لا ينوي دفع "1.5 تريليون دولار" للمهاجرين غير الشرعيين.وقال ترامب، بحسب ما نقل المكتب الصحفي للبيت الأبيض:يُذكر أن السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، دون أن يتمكّن الكونغرس من إقرار الميزانية، ما أدى إلى تعطّل عمل الحكومة الفيدرالية.ويعني"الإغلاق الحكومي" توقف عدد من المؤسسات والهيئات الممولة مباشرة من الكونغرس عن العمل بسبب غياب الموازنة للعام المالي الجديد، وهي حالة تتكرر بين الحين والآخر في الولايات المتحدة.وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأنه قد يستغل فترة الإغلاق لإجراء عمليات تسريح جماعية للموظفين وإعادة هيكلة بعض الإدارات، مشيرًا إلى أن سبب الأزمة هو موقف الحزب الديمقراطي، وأن البيت الأبيض سيستفيد من الوضع الحالي لإلغاء برامج لا تحظى بقبول الجمهوريين.

