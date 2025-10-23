https://sarabic.ae/20251023/1106314285.html
صور ساحرة من داخل "مقبرة السيارات"
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لسيارات قديمة موجودة في غابة داخل حديقة خاصة لمنحوتات السيارات في وادي نياندرتال في بلدة ميتمان، ألمانيا. 23.10.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106314455_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_78cad74be5c876bf959977aa4fee5534.jpg
صور ساحرة من داخل "مقبرة السيارات"
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لسيارات قديمة موجودة في غابة داخل حديقة خاصة لمنحوتات السيارات في وادي نياندرتال في بلدة ميتمان، ألمانيا.
© AP Photo / Martin Meissner
دمى الملكة إليزابيث الثانية وابنها تشارلز في سيارة رولز رويس قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا.
© AP Photo / Martin Meissner
سيارات قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا
© AP Photo / Martin Meissner
سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا
© AP Photo / Martin Meissner
موقف خاص للسيارات القديمة في ميتمان، ألمانيا
© AP Photo / Martin Meissner
سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا
© AP Photo / Martin Meissner
جامع السيارات مايكل فروليش أمام سيارة "جاكوار" كلاسيكية في الحديقة الخاصة في ميتمان، ألمانيا.
© AP Photo / Martin Meissner
سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا
© AP Photo / Martin Meissner
سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا
© AP Photo / Martin Meissner
سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا
© AP Photo / Martin Meissner
سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا
