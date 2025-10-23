عربي
أمساليوم
بث مباشر
صور ساحرة من داخل "مقبرة السيارات"

14:27 GMT 23.10.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور لسيارات قديمة موجودة في غابة داخل حديقة خاصة لمنحوتات السيارات في وادي نياندرتال في بلدة ميتمان، ألمانيا.
© AP Photo / Martin Meissner

دمى الملكة إليزابيث الثانية وابنها تشارلز في سيارة رولز رويس قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا.

دمى الملكة إليزابيث الثانية وابنها تشارلز في سيارة رولز رويس قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Martin Meissner

دمى الملكة إليزابيث الثانية وابنها تشارلز في سيارة رولز رويس قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا.

© AP Photo / Martin Meissner

سيارات قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

سيارات قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Martin Meissner

سيارات قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

© AP Photo / Martin Meissner

موقف خاص للسيارات القديمة في ميتمان، ألمانيا

موقف خاص للسيارات القديمة في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Martin Meissner

موقف خاص للسيارات القديمة في ميتمان، ألمانيا

© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

© AP Photo / Martin Meissner

جامع السيارات مايكل فروليش أمام سيارة "جاكوار" كلاسيكية في الحديقة الخاصة في ميتمان، ألمانيا.

جامع السيارات مايكل فروليش أمام سيارة &quot;جاكوار&quot; كلاسيكية في الحديقة الخاصة في ميتمان، ألمانيا. - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Martin Meissner

جامع السيارات مايكل فروليش أمام سيارة "جاكوار" كلاسيكية في الحديقة الخاصة في ميتمان، ألمانيا.

© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Martin Meissner

سيارة قديمة في موقف سيارات قديم خاص في ميتمان، ألمانيا

