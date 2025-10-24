عربي
أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:36 GMT 24.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أطرف الصور، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
© Getty Images / Cheng Xin

مشاة يتفقدون هواتفهم الذكية بالقرب من تمثال الباندا العملاق الشهير على الجدار الخارجي لمركز التسوق "ساحة تشنغدو المالية الدولية"، أحد معالم المدينة الشهيرة.

مشاة يتفقدون هواتفهم الذكية بالقرب من تمثال الباندا العملاق الشهير على الجدار الخارجي لمركز التسوق &quot;ساحة تشنغدو المالية الدولية&quot;، أحد معالم المدينة الشهيرة. - سبوتنيك عربي
1/12
© Getty Images / Cheng Xin

مشاة يتفقدون هواتفهم الذكية بالقرب من تمثال الباندا العملاق الشهير على الجدار الخارجي لمركز التسوق "ساحة تشنغدو المالية الدولية"، أحد معالم المدينة الشهيرة.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

تؤدي ماريا بوريسوفا عروضها الرياضية خلال نهائيات مسابقة الجمباز الإيقاعي الدولية "أقوى كأس 2025" في قصر إيرينا فينر في موسكو.

تؤدي ماريا بوريسوفا عروضها الرياضية خلال نهائيات مسابقة الجمباز الإيقاعي الدولية &quot;أقوى كأس 2025&quot; في قصر إيرينا فينر في موسكو. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور

تؤدي ماريا بوريسوفا عروضها الرياضية خلال نهائيات مسابقة الجمباز الإيقاعي الدولية "أقوى كأس 2025" في قصر إيرينا فينر في موسكو.

© AP Photo / Jenny Kane

خوان أريدوندو، على اليسار، وكيلسي باركر، يعملان على تثبيت تمثال هيكل عظمي على أنبوب داخلي قبل سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي لولاية أوريغون الأمريكية، يوم الأحد، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

خوان أريدوندو، على اليسار، وكيلسي باركر، يعملان على تثبيت تمثال هيكل عظمي على أنبوب داخلي قبل سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي لولاية أوريغون الأمريكية، يوم الأحد، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025. - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Jenny Kane

خوان أريدوندو، على اليسار، وكيلسي باركر، يعملان على تثبيت تمثال هيكل عظمي على أنبوب داخلي قبل سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي لولاية أوريغون الأمريكية، يوم الأحد، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

© Getty Images / Lisa Maree Williams

شوهدت حيوانات الكنغر الحمراء خلال جلسة تغذية صباحية مبكرة في معرض نورا ديا أستراليا، في حديقة حيوان تارونجا، سيدني، أستراليا، في 23 أكتوبر 2025.

شوهدت حيوانات الكنغر الحمراء خلال جلسة تغذية صباحية مبكرة في معرض نورا ديا أستراليا، في حديقة حيوان تارونجا، سيدني، أستراليا، في 23 أكتوبر 2025. - سبوتنيك عربي
4/12
© Getty Images / Lisa Maree Williams

شوهدت حيوانات الكنغر الحمراء خلال جلسة تغذية صباحية مبكرة في معرض نورا ديا أستراليا، في حديقة حيوان تارونجا، سيدني، أستراليا، في 23 أكتوبر 2025.

© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

شخص يرتدي زيًا أبيض رقيقًا يسحب حقيبة سفر صفراء في وايت هول، في 22 أكتوبر 2025، لندن، إنجلترا.

شخص يرتدي زيًا أبيض رقيقًا يسحب حقيبة سفر صفراء في وايت هول، في 22 أكتوبر 2025، لندن، إنجلترا. - سبوتنيك عربي
5/12
© Getty Images / In Pictures/Richard Baker

شخص يرتدي زيًا أبيض رقيقًا يسحب حقيبة سفر صفراء في وايت هول، في 22 أكتوبر 2025، لندن، إنجلترا.

© Getty Images / Scott Olson

أخلت الشرطة المتظاهرين من منطقة حرية التعبير بعد حظر تجول فرضته المدينة على الاحتجاجات الساعة السادسة مساءً بالقرب من مركز معالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو.

أخلت الشرطة المتظاهرين من منطقة حرية التعبير بعد حظر تجول فرضته المدينة على الاحتجاجات الساعة السادسة مساءً بالقرب من مركز معالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو. - سبوتنيك عربي
6/12
© Getty Images / Scott Olson

أخلت الشرطة المتظاهرين من منطقة حرية التعبير بعد حظر تجول فرضته المدينة على الاحتجاجات الساعة السادسة مساءً بالقرب من مركز معالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يغادر بعد انتهاء تحقيق كوفيد في دورلاند هاوس في لندن، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يغادر بعد انتهاء تحقيق كوفيد في دورلاند هاوس في لندن، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يغادر بعد انتهاء تحقيق كوفيد في دورلاند هاوس في لندن، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

© Getty Images / NurPhoto/Espinoza Vallejos

يمشي الناس تحت المظلات بينما تهطل أمطار خفيفة في مدريد، إسبانيا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025. بعد أسابيع من الجفاف، تشهد المدينة تغيرًا مناخيًا مع بدء هطول أول أمطار الخريف الخفيفة في العاصمة.

يمشي الناس تحت المظلات بينما تهطل أمطار خفيفة في مدريد، إسبانيا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025. بعد أسابيع من الجفاف، تشهد المدينة تغيرًا مناخيًا مع بدء هطول أول أمطار الخريف الخفيفة في العاصمة. - سبوتنيك عربي
8/12
© Getty Images / NurPhoto/Espinoza Vallejos

يمشي الناس تحت المظلات بينما تهطل أمطار خفيفة في مدريد، إسبانيا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025. بعد أسابيع من الجفاف، تشهد المدينة تغيرًا مناخيًا مع بدء هطول أول أمطار الخريف الخفيفة في العاصمة.

© Getty Images / VCG/Zhejiang Daily Press Group/Dong Xuming

زائر يختبر روبوت تدليك خلال قمة هانغتشو لصناعة الروبوتات البشرية في 15 أكتوبر 2025 في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ الصينية.

زائر يختبر روبوت تدليك خلال قمة هانغتشو لصناعة الروبوتات البشرية في 15 أكتوبر 2025 في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ الصينية. - سبوتنيك عربي
9/12
© Getty Images / VCG/Zhejiang Daily Press Group/Dong Xuming

زائر يختبر روبوت تدليك خلال قمة هانغتشو لصناعة الروبوتات البشرية في 15 أكتوبر 2025 في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ الصينية.

© AP Photo / Ryan Sun

ماكينزي سميث-إمريتش ترتدي زيًا لكلبتها سادي خلال فعالية "خدعة أم حلوى" للكلاب، الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في لانسينغ، ميشيغان.

ماكينزي سميث-إمريتش ترتدي زيًا لكلبتها سادي خلال فعالية &quot;خدعة أم حلوى&quot; للكلاب، الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في لانسينغ، ميشيغان. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Ryan Sun

ماكينزي سميث-إمريتش ترتدي زيًا لكلبتها سادي خلال فعالية "خدعة أم حلوى" للكلاب، الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في لانسينغ، ميشيغان.

© AP Photo / Olga Fedorova

متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية يدخل محطة مترو الأنفاق بعد احتجاج "لا للملوك" يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في نيويورك.

متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية يدخل محطة مترو الأنفاق بعد احتجاج &quot;لا للملوك&quot; يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Olga Fedorova

متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية يدخل محطة مترو الأنفاق بعد احتجاج "لا للملوك" يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في نيويورك.

© AP Photo / Nate Billings

اصطدام حارس فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، شاي جيلجوس-ألكسندر، على اليمين، بحارس فريق هيوستن روكتس، ريد شيبارد، خلال الشوط الأول من مباراة كرة سلة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أوكلاهوما سيتي.

اصطدام حارس فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، شاي جيلجوس-ألكسندر، على اليمين، بحارس فريق هيوستن روكتس، ريد شيبارد، خلال الشوط الأول من مباراة كرة سلة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أوكلاهوما سيتي. - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Nate Billings

اصطدام حارس فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، شاي جيلجوس-ألكسندر، على اليمين، بحارس فريق هيوستن روكتس، ريد شيبارد، خلال الشوط الأول من مباراة كرة سلة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أوكلاهوما سيتي.

