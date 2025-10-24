أطرف الصور لهذا الأسبوع

مشاة يتفقدون هواتفهم الذكية بالقرب من تمثال الباندا العملاق الشهير على الجدار الخارجي لمركز التسوق "ساحة تشنغدو المالية الدولية"، أحد معالم المدينة الشهيرة.
مشاة يتفقدون هواتفهم الذكية بالقرب من تمثال الباندا العملاق الشهير على الجدار الخارجي لمركز التسوق "ساحة تشنغدو المالية الدولية"، أحد معالم المدينة الشهيرة.
تؤدي ماريا بوريسوفا عروضها الرياضية خلال نهائيات مسابقة الجمباز الإيقاعي الدولية "أقوى كأس 2025" في قصر إيرينا فينر في موسكو.
تؤدي ماريا بوريسوفا عروضها الرياضية خلال نهائيات مسابقة الجمباز الإيقاعي الدولية "أقوى كأس 2025" في قصر إيرينا فينر في موسكو.
خوان أريدوندو، على اليسار، وكيلسي باركر، يعملان على تثبيت تمثال هيكل عظمي على أنبوب داخلي قبل سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي لولاية أوريغون الأمريكية، يوم الأحد، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
خوان أريدوندو، على اليسار، وكيلسي باركر، يعملان على تثبيت تمثال هيكل عظمي على أنبوب داخلي قبل سباق اليقطين العملاق على الساحل الغربي لولاية أوريغون الأمريكية، يوم الأحد، 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
شوهدت حيوانات الكنغر الحمراء خلال جلسة تغذية صباحية مبكرة في معرض نورا ديا أستراليا، في حديقة حيوان تارونجا، سيدني، أستراليا، في 23 أكتوبر 2025.
شوهدت حيوانات الكنغر الحمراء خلال جلسة تغذية صباحية مبكرة في معرض نورا ديا أستراليا، في حديقة حيوان تارونجا، سيدني، أستراليا، في 23 أكتوبر 2025.
شخص يرتدي زيًا أبيض رقيقًا يسحب حقيبة سفر صفراء في وايت هول، في 22 أكتوبر 2025، لندن، إنجلترا.
شخص يرتدي زيًا أبيض رقيقًا يسحب حقيبة سفر صفراء في وايت هول، في 22 أكتوبر 2025، لندن، إنجلترا.
أخلت الشرطة المتظاهرين من منطقة حرية التعبير بعد حظر تجول فرضته المدينة على الاحتجاجات الساعة السادسة مساءً بالقرب من مركز معالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو.
أخلت الشرطة المتظاهرين من منطقة حرية التعبير بعد حظر تجول فرضته المدينة على الاحتجاجات الساعة السادسة مساءً بالقرب من مركز معالجة واحتجاز المهاجرين في برودفيو.
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يغادر بعد انتهاء تحقيق كوفيد في دورلاند هاوس في لندن، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يغادر بعد انتهاء تحقيق كوفيد في دورلاند هاوس في لندن، الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
يمشي الناس تحت المظلات بينما تهطل أمطار خفيفة في مدريد، إسبانيا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025. بعد أسابيع من الجفاف، تشهد المدينة تغيرًا مناخيًا مع بدء هطول أول أمطار الخريف الخفيفة في العاصمة.
يمشي الناس تحت المظلات بينما تهطل أمطار خفيفة في مدريد، إسبانيا، في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025. بعد أسابيع من الجفاف، تشهد المدينة تغيرًا مناخيًا مع بدء هطول أول أمطار الخريف الخفيفة في العاصمة.
زائر يختبر روبوت تدليك خلال قمة هانغتشو لصناعة الروبوتات البشرية في 15 أكتوبر 2025 في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ الصينية.
زائر يختبر روبوت تدليك خلال قمة هانغتشو لصناعة الروبوتات البشرية في 15 أكتوبر 2025 في هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ الصينية.
ماكينزي سميث-إمريتش ترتدي زيًا لكلبتها سادي خلال فعالية "خدعة أم حلوى" للكلاب، الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في لانسينغ، ميشيغان.
ماكينزي سميث-إمريتش ترتدي زيًا لكلبتها سادي خلال فعالية "خدعة أم حلوى" للكلاب، الجمعة 17 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في لانسينغ، ميشيغان.
متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية يدخل محطة مترو الأنفاق بعد احتجاج "لا للملوك" يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في نيويورك.
متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية يدخل محطة مترو الأنفاق بعد احتجاج "لا للملوك" يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في نيويورك.
اصطدام حارس فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، شاي جيلجوس-ألكسندر، على اليمين، بحارس فريق هيوستن روكتس، ريد شيبارد، خلال الشوط الأول من مباراة كرة سلة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أوكلاهوما سيتي.
اصطدام حارس فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر، شاي جيلجوس-ألكسندر، على اليمين، بحارس فريق هيوستن روكتس، ريد شيبارد، خلال الشوط الأول من مباراة كرة سلة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الثلاثاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في أوكلاهوما سيتي.