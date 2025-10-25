عربي
مليون شجرة في 24 ساعة... الجزائر تشهد حملة تشجير ضخمة... صور وفيديو
مليون شجرة في 24 ساعة... الجزائر تشهد حملة تشجير ضخمة... صور وفيديو
انطلقت اليوم حملة تشجير واسعة عرفتها 58 محافظة جزائرية، بهدف الوصول إلى غرس مليون شجرة في 24 ساعة تحت شعار "الجزائر الخضراء".
بمناسبة اليوم الوطني للشجرة الذي يصادف 25 أكتوبر/ تشرين الأول من كل سنة، وفي دعوة انطلقت فردية من الناشط البيئي فؤاد لعلى بغرس مليون شجرة، وتحت إشراف وتنظيم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وبإشراف من مديرية الغابات في الجزائر.
وقال سفيان عفان رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة لـ"سبوتنيك": "تضطلع المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة بدور محوري في إنجاح هذه الحملة من خلال تنسيق عمليات الغرس ميدانيًا عبر مكاتبها الولائية، وتعبئة أعضائها ومتطوعيها، وتنظيم ورشات تكوينية وتوعوية حول طرق الغرس السليمة والعناية اللاحقة بالأشجار.
كما تعمل المنظمة على متابعة المناطق المغروسة بالتعاون مع السلطات المحلية ومصالح الغابات، لضمان نجاح العملية واستدامتها".
وشدد على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي للمبادرة ، ومواصلة الاعتناء بالبيئة ، كتجسيد لروح المواطنة والمسؤولية للجزائريين عبر الوطن .
و تهدف المبادرة إلى تعزيز الغطاء النباتي و مكافحة آثار التغييرات المناخية ، كما ترتكز على مبدأ الاستمرارية والمسؤولية المشتركة، حيث لا تقتصر على غرس الأشجار فقط، بل تمتد إلى مرحلة الرعاية والمرافقة، لضمان أن تكون العملية ذات أثر بيئي حقيقي ومستدام.
وقال لحسن رمضاني رئيس مكتب جمعية البركة في بلدية برج البحري في الجزائر العاصمة لسبوتنيك: "أن المبادرة مهمة جدا في أبعادها البيئية والتربوية، فهي تهدف إلى غرس روح المواطنة لدى مختلف فئات المجتمع، وهناك هبة رسمية وشعبية كبيرة عليها اليوم، وهذا دليل على انفتاح الجزائري على كل مبادرات التنمية المحلية لتحقيق النهضة الداخلية".
واعتبر المتحدث أن الأبعاد التربوية لا تقل أهمية على الأبعاد البيئية، حيث تشهد المبادرة مرافقة خاصة لتلاميذ المدارس، وتعتبر أيضا حملة توعوية تحسيسية للأطفال والتلاميذ.
من جهتها المشاركة النسوية معتبرة أيضا حيث قالت زينب موفاري عضو جمعية سواعد الإحسان بالجزائرلسبوتنيك، أن مشاركة العنصر النسوي بقوة في الحملة هو دليل على وقوف المرأة إلى جانب الرجل في خدمة الجزائر منذ الاستقلال، وفي مختلف مسارات التنمية التي عرفتها البلاد، وحضورها اليوم هو دليل على وعيها بأهمية التربية البيئية في زمن الاختلال المناخي والحرائق وعالم ما بعد كورونا، حيث يشهد العالم لا توازن ايكولوجي ما يحتم على المجتمعات ضرورة الاهتمام بالبيئة والمناخ.
