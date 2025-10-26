حادث مروع في سباق "موتو 3"... فيديو

عربي
26.10.2025
خلال جلسة الإحماء، وقبل أكثر من عشرين دقيقة من انطلاق جولة المنافسة على حلبة سيبانغ، اصطدم متسابقان من فئة موتو-3، في سباق جائزة ماليزيا الكبرى، وتم نقلهم إلى المستشفى بعد تصادم في اللفة التحضيرية.
اصطدم الإسباني خوسيه أنطونيو رويدا، بطل العالم لعام 2025، وجهاً لوجه مع السويسري نوح ديتويلر، بينما كان الأخير يعمل بكامل طاقته على خط النهاية.
كان الاصطدام عنيفًا، لدرجة أن الدراج السويسري طار في الهواء من دراجته وسقط أرضًا. لم يُبثّ الإنتاج الكثير من لقطات الحادث، ورُفع العلم الأحمر بسرعة.
يُذكرنا الحادث وما تلاه من انقطاع، للأسف، باليوم الذي فقد فيه ماركو سيمونشيلي حياته على نفس الحلبة قبل نحو عشر سنوات. لحسن الحظ، بعد دقائق قليلة، أعلنت إدارة السباق أن السائقين في وعيهما، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى عن حالتهما.
