حادث مروع في سباق "موتو 3"... فيديو
حادث مروع في سباق "موتو 3"... فيديو
نادي الفيديو
اصطدم الإسباني خوسيه أنطونيو رويدا، بطل العالم لعام 2025، وجهاً لوجه مع السويسري نوح ديتويلر، بينما كان الأخير يعمل بكامل طاقته على خط النهاية.كان الاصطدام عنيفًا، لدرجة أن الدراج السويسري طار في الهواء من دراجته وسقط أرضًا. لم يُبثّ الإنتاج الكثير من لقطات الحادث، ورُفع العلم الأحمر بسرعة.يُذكرنا الحادث وما تلاه من انقطاع، للأسف، باليوم الذي فقد فيه ماركو سيمونشيلي حياته على نفس الحلبة قبل نحو عشر سنوات. لحسن الحظ، بعد دقائق قليلة، أعلنت إدارة السباق أن السائقين في وعيهما، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى عن حالتهما.
نادي الفيديو
