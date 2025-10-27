أطرف المواقف في قمة آسيان الـ47 في ماليزيا

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلتقط صورة مع عدد من القادة، من بينهم من اليسار، رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، ورئيس وزراء تيمور الشرقية كاي رالا شانانا غوسماو، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانت، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وسلطان بروناي حسن البلقية، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء لاوس سونيكساي سيفاندون، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
الصورة تظهر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانت، على اليسار، ورئيس وزراء تايلاند، أنوتين شارنفيراكول، وهما يتبادلان لافتات بلديهما خلال مراسم توقيع على هامش القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الشاشة في أعلى اليمين وهو يلقي خطابا عبر الشاشة أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
رئيس وزراء تيمور الشرقية، كاي رالا شانانا غوسماو، يمسح عينيه خلال حفل التوقيع على إعلان انضمام تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا
رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ (يسار)، يصافح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لدى وصوله إلى مركز مؤتمرات كوالالمبور لحضور القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تحضر افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور في ماليزيا
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في جلسة عمل لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الوسط، يمشي خلال حفل افتتاح القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
