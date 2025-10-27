أطرف المواقف في قمة آسيان الـ47 في ماليزيا

عربي
تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين محاصرين في كوبيانسك وكراسنوارميسك- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20251027/أطرف-المواقف-في-قمة-آسيان-الـ47--في-ماليزيا--1106436288.html
أطرف المواقف في قمة آسيان الـ47 في ماليزيا
أطرف المواقف في قمة آسيان الـ47 في ماليزيا
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأطرف المواقف في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T11:47+0000
2025-10-27T11:47+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106436458_6:57:2559:1493_1920x0_80_0_0_fa70e2c05120893977adaf3aa5c242c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106436458_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_56c09224abfaf36e64dd2bca2adc613d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

أطرف المواقف في قمة آسيان الـ47 في ماليزيا

11:47 GMT 27.10.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأطرف المواقف في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلتقط صورة مع عدد من القادة، من بينهم من اليسار، رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، ورئيس وزراء تيمور الشرقية كاي رالا شانانا غوسماو، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانت، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وسلطان بروناي حسن البلقية، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء لاوس سونيكساي سيفاندون، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلتقط صورة مع عدد من القادة، من بينهم من اليسار، رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، ورئيس وزراء تيمور الشرقية كاي رالا شانانا غوسماو، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانت، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وسلطان بروناي حسن البلقية، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء لاوس سونيكساي سيفاندون، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
1/12
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلتقط صورة مع عدد من القادة، من بينهم من اليسار، رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، ورئيس وزراء تيمور الشرقية كاي رالا شانانا غوسماو، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانت، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وسلطان بروناي حسن البلقية، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء لاوس سونيكساي سيفاندون، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورشخص يحمل الأعلام ويصعد على السلم الكهربائي في مركز كوالالمبور للمؤتمرات والمعارض، حيث تقام القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
شخص يحمل الأعلام ويصعد على السلم الكهربائي في مركز كوالالمبور للمؤتمرات والمعارض، حيث تقام القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
شخص يحمل الأعلام ويصعد على السلم الكهربائي في مركز كوالالمبور للمؤتمرات والمعارض، حيث تقام القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الصورة تظهر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانت، على اليسار، ورئيس وزراء تايلاند، أنوتين شارنفيراكول، وهما يتبادلان لافتات بلديهما خلال مراسم توقيع على هامش القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

الصورة تظهر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانت، على اليسار، ورئيس وزراء تايلاند، أنوتين شارنفيراكول، وهما يتبادلان لافتات بلديهما خلال مراسم توقيع على هامش القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
3/12
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الصورة تظهر رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانت، على اليسار، ورئيس وزراء تايلاند، أنوتين شارنفيراكول، وهما يتبادلان لافتات بلديهما خلال مراسم توقيع على هامش القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

© AP Photo / Rafiq Maqbool

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الشاشة في أعلى اليمين وهو يلقي خطابا عبر الشاشة أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الشاشة في أعلى اليمين وهو يلقي خطابا عبر الشاشة أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
4/12
© AP Photo / Rafiq Maqbool

رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على الشاشة في أعلى اليمين وهو يلقي خطابا عبر الشاشة أمام قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورضباط الشرطة في مركز المعارض في كوالالمبور، حيث تقام القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
ضباط الشرطة في مركز المعارض في كوالالمبور، حيث تقام القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
ضباط الشرطة في مركز المعارض في كوالالمبور، حيث تقام القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
© AP Photo / Vincent Thian

رئيس وزراء تيمور الشرقية، كاي رالا شانانا غوسماو، يمسح عينيه خلال حفل التوقيع على إعلان انضمام تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا

رئيس وزراء تيمور الشرقية، كاي رالا شانانا غوسماو، يمسح عينيه خلال حفل التوقيع على إعلان انضمام تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا - سبوتنيك عربي
6/12
© AP Photo / Vincent Thian

رئيس وزراء تيمور الشرقية، كاي رالا شانانا غوسماو، يمسح عينيه خلال حفل التوقيع على إعلان انضمام تيمور الشرقية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا

© AP Photo / Pool/Lillian Suwanrumpha

رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ (يسار)، يصافح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لدى وصوله إلى مركز مؤتمرات كوالالمبور لحضور القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ (يسار)، يصافح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لدى وصوله إلى مركز مؤتمرات كوالالمبور لحضور القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
7/12
© AP Photo / Pool/Lillian Suwanrumpha

رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ (يسار)، يصافح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لدى وصوله إلى مركز مؤتمرات كوالالمبور لحضور القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

© AP Photo / Photo/How Hwee Young

رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تحضر افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور في ماليزيا

رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تحضر افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور في ماليزيا - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Photo/How Hwee Young

رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، تحضر افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور في ماليزيا

© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في جلسة عمل لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في جلسة عمل لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في جلسة عمل لقمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Pool/Chalinee Thirasupa

رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

© AP Photo / Pool/Vincent Thianأعلام الصين واليابان وكوريا الجنوبية في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
أعلام الصين واليابان وكوريا الجنوبية في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Pool/Vincent Thian
أعلام الصين واليابان وكوريا الجنوبية في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا
© AP Photo / Vincent Thian

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الوسط، يمشي خلال حفل افتتاح القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الوسط، يمشي خلال حفل افتتاح القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا - سبوتنيك عربي
12/12
© AP Photo / Vincent Thian

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الوسط، يمشي خلال حفل افتتاح القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала