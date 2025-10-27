أطرف المواقف في قمة آسيان الـ47 في ماليزيا

© AP Photo / Mark Schiefelbein

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلتقط صورة مع عدد من القادة، من بينهم من اليسار، رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونغ، ورئيس وزراء تيمور الشرقية كاي رالا شانانا غوسماو، ورئيس وزراء فيتنام فام مينه تشينه، ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانت، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، وسلطان بروناي حسن البلقية، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس وزراء لاوس سونيكساي سيفاندون، في القمة الـ47 لرابطة دول جنوب شرق آسيا في ماليزيا