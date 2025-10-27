https://sarabic.ae/20251027/الصاروخ-الروسي-العابر-للقارات-بوريفيستنيك-صاروخ-كروز-عالمي-المدى-1106431543.html
الصاروخ الروسي العابر للقارات "بوريفيستنيك".. صاروخ كروز عالمي المدى
الصاروخ الروسي العابر للقارات "بوريفيستنيك".. صاروخ كروز عالمي المدى
سبوتنيك عربي
كشفت روسيا، أمس الأحد، عن واحد من أكثر مشاريعها الصاروخية تطورًا وهو صاروخ "بوريفيستنيك" العابر للقارات، الذي يعتمد على محرك نووي يمنحه مدى طيران غير محدود
الصاروخ الروسي العابر للقارات "بوريفيستنيك".. صاروخ كروز عالمي المدى
كشفت روسيا، أمس الأحد، عن واحد من أكثر مشاريعها الصاروخية تطورًا وهو صاروخ "بوريفيستنيك" العابر للقارات، الذي يعتمد على محرك نووي يمنحه مدى طيران غير محدود وقدرة على التحليق على ارتفاعات منخفضة جدًا لتفادي الرادارات ووسائل الدفاع الجوي. تعرف على ميزات الصاروخ في الـ"إنفوغراف"، الذي أعده فريق "سبوتنيك".